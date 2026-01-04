باشگاه خبرنگاران جوان - روژیار شعبانی خواه؛ محمد نوری، پیشکسوت تیم فوتبال استقلال و کارشناس فوتبال، در ارزیابی خود از عملکرد آبی‌پوشان مقابل سپاهان اظهار داشت: «استقلال در این دیدار تقریباً بدون اشتباه بازی کرد و خط دفاع تیم عملکرد بسیار خوبی داشت. خوشبختانه سامان فلاح در ترکیب تیم جا افتاده و با مدیریت مناسب خط دفاع، نمایش قابل قبولی ارائه داد.» او افزود: «به نظر من کل تیم از نظر سازمان دفاعی بسیار منظم بود و این نظم نقش مهمی در نتیجه مثبت بازی داشت.»

نوری درباره شرایط استقلال پیش از این مسابقه گفت: «با توجه به حاشیه‌هایی که پیش از بازی وجود داشت و می‌توانست تمرکز بازیکنان را برهم بزند، نگرانی‌هایی وجود داشت، اما بازیکنان نشان دادند که توان عبور از این فضا را دارند. استقلال فوتبالی روان، مالکانه و مطابق با انتظار هواداران به نمایش گذاشت؛ فوتبالی که طرفداران مدت‌ها منتظر دیدنش بودند.»

وی در خصوص اهمیت برد مقابل سپاهان عنوان کرد: «بازی مقابل سپاهان همیشه دشوار است و کسب نتیجه در اصفهان چالش بزرگی محسوب می‌شود. با آماری که دارم، استقلال بعد از حدود هفت سال توانست چنین نمایش قابل قبولی مقابل سپاهان ارائه دهد. این برد به نوعی پیام محکمی برای کسانی بود که نمی‌خواستند تیم به نتیجه برسد و نشان داد تلاش‌ها برای ایجاد حاشیه موفق نبوده است.»

پیشکسوت استقلال با اشاره به عملکرد بازیکنان گفت: «در تمام خطوط، بازیکنان عملکرد خوبی داشتند. سامان فلاح، آشورماتوف و سایر نفرات واقعاً خوب کار کردند. درباره آنتونیو آدان هم باید بگویم، با وجود انتقاد‌هایی که از او می‌شد، عملکردش در این بازی یکی از بهترین‌ها بود و نشان داد تجربه‌اش می‌تواند به تیم کمک کند.»

نوری درباره روند آینده استقلال افزود: «اگر تیم بتواند مثل بازی با سپاهان در مسابقات بعدی ظاهر شود، شرایطش بهتر خواهد شد. ثبات در عملکرد نکته‌ای است که استقلال به آن نیاز دارد.»

وی در خصوص وضعیت رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی گفت: «الان زمان جدایی نیست. این دو بازیکن جزو نفرات ارزشمند تیم هستند و برای بازگشت به ترکیب باید تلاش کنند. باشگاه نباید اجازه جدایی آنها را بدهد، به ویژه با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالات. حفظ نفرات فعلی برای موفقیت در سه جام پیش رو اهمیت زیادی دارد.

کارشناس فوتبال در ادامه اظهار داشت: «دیدار‌های پیش رو، به ویژه مقابل فولاد هرمزگان در جام حذفی و تراکتور در لیگ برتر، اهمیت زیادی دارد. فولاد تیمی متوسط است، اما در جام حذفی هیچ بازی آسان نیست. استقلال یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جام حذفی است و حتی می‌تواند به فینال برسد. در لیگ هم با انگیزه‌ای که از برد مقابل سپاهان به دست آورده، می‌تواند تراکتور را هم شکست دهد و به صدر جدول نزدیک شود.»

نوری در پایان با اشاره به هویت و قدمت باشگاه استقلال گفت: «در طول تاریخ استقلال، بازیکنان بزرگی آمده و رفته‌اند، اما استقلال هیچ‌وقت متکی به یک فرد نبوده و نخواهد بود. بزرگی این باشگاه به نام و هویت آن است. ما وظیفه داریم از تیم حمایت کنیم. انتقاد ایرادی ندارد، اما باید سازنده باشد و نباید به تیم ضربه بزند.»

وی با تأکید بر نقش هواداران افزود: «اگر واقعاً عاشق این پیراهن هستیم، باید حمایت‌مان را ادامه بدهیم. دشمن استقلال به دنبال ایجاد تفرقه و حاشیه است. امیدوارم با اتحاد و حمایت همه‌جانبه، تیم در مسیر موفقیت باقی بماند و نتایج خوبی به دست آورد.»

نوری در پایان گفت: «ان‌شاءالله حمایت‌مان از استقلال ادامه‌دار باشد. ممنونم از شما و همه عزیزانی که دلشان برای استقلال می‌تپد.»