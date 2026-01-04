وزیر امور خارجه ونزوئلا روز ۳ ژانویه اعلام کرد که ایالات متحده به تأسیسات غیرنظامی و نظامی در کاراکاس حمله کرده و این اقدام را «تجاوز نظامی» خواند؛ وضعیت اضطراری در کشور اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزیر امور خارجه ونزوئلا، ایوان ژیل پینتو، روز ۳ ژانویه اعلام کرد که ایالات متحده به تأسیسات غیرنظامی و نظامی در کاراکاس حمله کرده است. او اقدامات آمریکا را «تجاوز نظامی» توصیف کرد و وضعیت اضطراری در کشور اعلام شد.
رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، این حمله را تأیید کرده و گفته است که رئیسجمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو و همسرش دستگیر و از کشور خارج شدهاند. طبق گزارشها، حداقل ۴۰ نفر، از جمله غیرنظامیان، جان خود را از دست دادهاند.
ترامپ گفت که نیروهای آمریکایی در حمله به ونزوئلا با همراهی کوباییها، مادورو را دستگیر کردند و بسیاری از کوباییها جان خود را از دست دادند. او اضافه کرد که کوبا سالها به حمایت اقتصادی و سوخت از ونزوئلا وابسته بود و محافظان مادورو اغلب از کوبا بودند.
با این حال، ترامپ تأکید کرد که قصد حمله به کوبا را ندارد و وضعیت اقتصادی این کشور خودبهخود باعث مشکلات خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو، هم هشدار داد که دولت کوبا باید نگران باشد، اما اقدام نظامی در دستور کار نیست.
منبع: تاس