کارشناس بازار سرمایه گفت: در صورت حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، یکی از مهم‌ترین پیامد‌ها برای بورس، واقعی‌تر شدن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌ها خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی حیدری کارشناس بازار  سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص حذف ارز ترجیحی گفت: حذف نرخ‌های ترجیحی ارز، از جمله ارز‌های ۲۸ هزار و ۵۰۰ و ۷۰ هزار تومانی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات سیاست‌گذاری اقتصادی، توجه فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کرده است. این تصمیم، که در راستای کاهش رانت ارزی و اصلاح ساختار چندنرخی اتخاذ شده، می‌تواند مسیر سودآوری شرکت‌های بورسی را در صنایع مختلف به‌طور معناداری تغییر دهد.

او افزود: نظام ارز چندنرخی در سال‌های گذشته با هدف کنترل قیمت کالا‌های اساسی و حمایت از مصرف‌کننده شکل گرفت، اما در عمل موجب انحراف منابع، ایجاد رانت برای برخی واردکنندگان و تحمیل هزینه‌های پنهان به اقتصاد شد. شکاف میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد، ضمن تضعیف شفافیت مالی شرکت‌ها، تحلیل‌پذیری صورت‌های مالی را نیز برای سرمایه‌گذاران دشوار کرده بود.

اثر کلان بر بازار سرمایه

حیدری در ادامه بیان کرد: در صورت حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، یکی از مهم‌ترین پیامد‌ها برای بورس، واقعی‌تر شدن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌ها خواهد بود. این موضوع می‌تواند به بهبود شفافیت، کاهش ریسک‌های پنهان و افزایش قابلیت مقایسه عملکرد بنگاه‌ها منجر شود. با این حال، اثر این سیاست بر صنایع مختلف یکسان نیست و بسته به ساختار درآمدی و هزینه‌ای شرکت‌ها، نتایج متفاوتی به همراه دارد.

صنایع منتفع؛ تقویت سودآوری دلاری‌ها

او افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد صنایع صادرات‌محور از جمله مهم‌ترین ذی‌نفعان حذف ارز ترجیحی هستند. در صورت تثبیت نرخ ارز در سطوح واقعی‌تر، درآمد ارزی این شرکت‌ها با نرخ بالاتری به ریال تبدیل می‌شود، در حالی که بخش عمده هزینه‌های آنها همچنان ریالی باقی می‌ماند؛ در این میان، پتروشیمی‌ها، فلزات اساسی، فولاد و شرکت‌های معدنی به دلیل سهم بالای صادرات در فروش، بیشترین پتانسیل رشد سودآوری را دارند. افزایش نرخ واقعی ارز می‌تواند حاشیه سود این شرکت‌ها را بهبود بخشیده و چشم‌انداز درآمدی آنها را در گزارش‌های فصلی تقویت کند. همچنین شرکت‌هایی که قیمت محصولاتشان تابع نرخ‌های جهانی و ارز است، از جمله برخی معادن غیرفلزی، در شرایط جدید می‌توانند عملکرد بهتری نسبت به دوره ارز ترجیحی داشته باشند.

صنایع تحت فشار؛ افزایش بهای تمام‌شده

این کارشناس و مدرس بازار سرمایه همچنین بیان کرد: در مقابل، صنایعی که وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه با ارز ترجیحی دارند، با ریسک کاهش سودآوری مواجه می‌شوند. صنایع دارویی، غذایی و لبنی، دامداری و مرغداری از جمله گروه‌هایی هستند که با حذف ارز ترجیحی نهاده‌هایی مانند ذرت، سویا و روغن، با افزایش بهای تمام‌شده تولید روبه‌رو خواهند شد؛ در این صنایع، تداوم سودآوری تا حد زیادی به سیاست‌های قیمت‌گذاری دولت بستگی دارد. در صورتی که امکان انتقال افزایش هزینه‌ها به قیمت فروش فراهم نشود، حاشیه سود شرکت‌ها کاهش یافته و فشار بر عملکرد مالی آنها افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که می‌تواند در کوتاه‌مدت بر ارزش سهام این گروه‌ها اثر منفی بگذارد.

گروه‌های با اثر دوگانه

او افزود: گروه زراعت و کشاورزی در موقعیتی بینابینی قرار دارد. از یک‌سو، حذف ارز ترجیحی موجب افزایش هزینه نهاده‌های وارداتی می‌شود و از سوی دیگر، در صورت آزادسازی قیمت محصولات و کاهش مداخلات دستوری، این افزایش هزینه می‌تواند تا حدی جبران شود. بنابراین، اثر نهایی این سیاست بر شرکت‌های کشاورزی بیش از هر عامل دیگری به تصمیمات دولت در حوزه قیمت‌گذاری و تنظیم بازار وابسته است.

او در انتها عنوان کرد: در مجموع، حذف ارز‌های ترجیحی اگر با زمان‌بندی مناسب، شفافیت در اجرا و سیاست‌های حمایتی هدفمند همراه باشد، می‌تواند به نفع بازار سرمایه و به‌ویژه صنایع صادرات‌محور تمام شود. پتروشیمی‌ها، فلزات اساسی، معدنی‌ها و شرکت‌های دارای درآمد ارزی بالا، از جمله گروه‌هایی هستند که در چنین شرایطی از پتانسیل رشد بیشتری برخوردارند. در مقابل، صنایع وابسته به واردات مواد اولیه با ارز ترجیحی، با افزایش ریسک عملیاتی و فشار بر سودآوری مواجه خواهند شد؛ در نهایت، تجربه بازار سرمایه نشان می‌دهد که موفقیت این سیاست نه در اصل حذف ارز ترجیحی، بلکه در نحوه اجرای آن نهفته است؛ به‌گونه‌ای که در صورت مدیریت صحیح، این اقدام می‌تواند به‌جای ایجاد شوک در بورس، به اصلاح ساختار‌ها و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شود.

*گفتنی است این مطلب یک مصاحبه بوده  و سیگنال بورسی و توصیه به خرید یا فروش سهام و صنایع خاصی محسوب نمی‌شود.*

 
برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه ، ارز ترجیحی ، نرخ ارز
خبرهای مرتبط
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
افزایش ۹۶۲ واحدی شاخص کل بورس در مقابل ریزش شاخص کل هم وزن
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
از اصلاح شاخص کل بورس تا خروج نقدینگی
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد:
چشم اندازه بازار سرمایه تا پایان زمستان/ توصیه به سهامداران تازه وارد
معافیت مالیاتی صندوق‌های ارزی؛ مشوقی برای هدایت ارز‌های راکد به سمت چرخه اقتصادی کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۱۴ دی ۱۴۰۴
یه کار کنید
ارز برگشتی بازار سیاهی راه نیفته برا اون کسانی که مواد اولیه وارد می کنند که نشود 1 گونی برنج وارد کرد خبری اینو برسون به مسئولان، دوباره یه مشکل دیگه اضاف نشه
۰
۰
پاسخ دادن
اعتبار کالا برگ برای ۸۶ میلیون ایرانی شارژ شده است/ ارز ترجیحی حذف نشده است+ فیلم
مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن آغاز شد
ساعت پروازهای امارات تا ۱۰ ژانویه تغییر کرد
عرضه ارز پتروشیمی‌ها از فردا به تالار دوم منتقل می‌شود
بازگشت آلودگی هوا به کلان شهر‌ها از ۱۵ دی ماه
پرواز‌های امارات به شهر فرودگاهی طبق روال انجام می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۴ دی ماه
اثر بودجه سال آینده بر قیمت کالا‌های اساسی و معیشت خانوار
عدم بازگشت ارز صادراتی زمینه ساز افزایش نرخ ارز می‌شود
اجرای ماده ۵۰؛ مسیر اصلاح تخصیص اراضی و آرام‌سازی بازار مسکن
آخرین اخبار
بازگشت آلودگی هوا به کلان شهر‌ها از ۱۵ دی ماه
اعتبار کالا برگ برای ۸۶ میلیون ایرانی شارژ شده است/ ارز ترجیحی حذف نشده است+ فیلم
مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن آغاز شد
اجرای ماده ۵۰؛ مسیر اصلاح تخصیص اراضی و آرام‌سازی بازار مسکن
عدم بازگشت ارز صادراتی زمینه ساز افزایش نرخ ارز می‌شود
عرضه ارز پتروشیمی‌ها از فردا به تالار دوم منتقل می‌شود
ساعت پروازهای امارات تا ۱۰ ژانویه تغییر کرد
پرواز‌های امارات به شهر فرودگاهی طبق روال انجام می‌شود
تکمیل واحد کیفی سازی بنزین (CCR) تا سال آینده
اثر بودجه سال آینده بر قیمت کالا‌های اساسی و معیشت خانوار
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۴ دی ماه
پیش بینی قیمت دلار در ۱۰ روز آینده
بستر عملیاتی شدن توافقنامه تجارت آزاد فراهم شد
تسهیل صدور مجوزهای مرتبط با طرح‌های جامع در مناطق آزاد
احتمال ورود ملخ صحرایی به کشور در اواخر زمستان
۷۲ درصد از گاز تولیدی کشور مصرف شد
رشد ۳۰ درصدی صادرات کفش در سال آینده/۱۲۰ میلیون دلار سهم صادرات کفش ایرانی است
پاسخ به شایعه استفاده از کنتور‌های هوشمند به منظور قطع برق
هیچ‌یک از نیروگاه‌های استان تهران مازوت مصرف نمی‌کنند
مصرف ماهانه ۶۰ هزارتن گوشت قرمز در کشور
اطلاعیه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرواز تهران _ اهواز
سند اقتصاد دیجیتال مناطق آزاد نهایی شد
۱۵ هزار مگاوات واحد نیروگاهی حرارتی و تجدیدپذیر در حال احداث است
تخصیص ۱۰ همت اعتبار به زنجیره پوشاک/ افزایش سهم مالیات بر درآمد به ۶۲ درصد
افزایش ۹۶۲ واحدی شاخص کل بورس در مقابل ریزش شاخص کل هم وزن
حجم نفت درجای آزادگان جنوبی به ۲۵.۳ میلیارد بشکه می‌رسد/ آزادگان در بزنگاه ژئوپلیتیکی
۵ معیار انتخاب دوره مهارتی برای ورود سریع‌تر به بازار کار
بهترین مرکز فروش دستگاه لیزر الکساندرایت در ایران کدام است؟
ذخایر فعلی نهاده‌های دامی بالاتر از نیاز ماهانه کشور است
کاهش ۳۰ درصدی مصارف سرمایشی در تابستان امسال