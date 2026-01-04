باشگاه خبرنگاران جوان- آیدین هاشمی با اشاره به بارشهای اخیر و کولاک شدید در برخی محورهای استان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، ۸۰ اکیپ راهداری در محورهای مختلف استان فعال بوده و بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ کیلومتر باند برفروبی انجام دادهاند.
او افزود: در پی این عملیات گسترده، راه دسترسی ۲۲۰ روستا بازگشایی شده و راه ۳۰ روستای دیگر نیز تا پایان امروز باز خواهد شد تا مشکلی در تردد ساکنان این مناطق وجود نداشته باشد.
معاون راهداری استان اردبیل با اشاره به امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف و کولاک گفت: در این مدت، راهداران به ۷۲۰ خودروی گرفتار در محورهای برفگیر استان امدادرسانی کرده و زمینه تردد ایمن آنها را فراهم کردند.
هاشمی با بیان اینکه طرح زمستانی امسال با تمام توان در حال اجراست، افزود: در قالب این طرح، ۴۰۰ راهدار با استفاده از ۳۰۰ دستگاه ماشینآلات سبک و سنگین در ۲۲ راهدارخانه و محل استقرار، به صورت شبانهروزی در حال خدمترسانی به مردم هستند.
او گفت: در حال حاضر کلیه محورهای مواصلاتی استان اردبیل باز است، اما طبق گزارش اکیپهای راهداری، هماکنون شاهد کولاک بسیار شدید در محور خلخال – اسالم هستیم و با توجه به برودت هوا، طی ساعات آینده احتمال یخبندان در راهها وجود دارد.
هاشمی تأکید کرد: راهداران اقدامات لازم برای نمکپاشی، برفروبی و ایمنسازی مسیرها را بهصورت مستمر انجام میدهند، با این حال از رانندگان انتظار داریم با احتیاط کامل تردد کنند.
او از مردم خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، حتماً تجهیزات زمستانی بهویژه زنجیرچرخ به همراه داشته باشند و قبل از حرکت، از آخرین وضعیت راهها از طریق سامانه ۱۴۱ راهداری مطلع شوند.
منبع: صدا و سیما