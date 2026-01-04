باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فرزانه زاهدی روز شنبه 14 دی ماه 1404 با اعلام این خبر گفت: این رویداد با شماره 204281210 در تاریخ 8 دی ماه در فهرست رویدادهای گردشگری به ثبت رسید و این امر نقطه عطفی در مسیر معرفی و حفظ این آیین ارزشمند است.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان افزود: آیین «چارو» در روستای بهده، شهرستان پارسیان با پیشینهای دیرینه در هنرهای سفالگری و آیینهای سنتی، از جمله مهمترین نشانههای فرهنگی و هنری منطقه غرب هرمزگان است.
او اظهار کرد: این آیین بهویژه به ساخت و پخت کوزههایی از خاک رس محلی موسوم به «هشکنه» مربوط میشود که در کورههای سنتی به نام «چارو» پخته میشوند. پس از پخت این کوزهها، مردم به دور کوره حلقه میزنند و با خواندن موسیقی محلی و اجرای رقصهای سنتی، پیوند خود را با طبیعت و تاریخ منطقه جشن میگیرند.
زاهدی با اشاره به اهمیت ثبت این آیین گفت: هدف ما از ثبت این رویداد، حفظ و ترویج فرهنگ بومی استان هرمزگان و ارتقاء آگاهی عمومی درباره ارزشهای فرهنگی است.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی هرمزگان افزود: ثبت آیین «چارو» بهعنوان یکی از جاذبههای گردشگری هرمزگان میتواند موجب جذب گردشگران داخلی و خارجی شده و در عین حال به حفظ و تداوم این سنتهای کهن کمک کند.
او بیان کرد: با توجه به ثبت رسمی این آیین در فهرست رویدادهای گردشگری، استان هرمزگان آمادگی دارد که در سالهای آینده برنامههای ویژهای برای توسعه این رویداد برگزار کند و به معرفی هر چه بیشتر جاذبههای فرهنگی و تاریخی منطقه پرداخته و این آیین را بهعنوان یک نقطه قوت در صنعت گردشگری معرفی نماید.
منبع: روابط عمومی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان