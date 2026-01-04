افزایش تولیدبه رغم کاهش کلنی ؛ زنبورداری کردستان درمسیربهبود کیفیت وتوسعه صنعتی

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی-استان کردستان با برخورداری از تنوع زیستی گیاهی و آبوهوای منحصربهفرد خود، همواره به عنوان یکی از قطبهای بالقوه تولید عسل مرغوب در کشور مطرح بوده است. صنعت زنبورداری این استان که سهم قابل توجهی در اشتغال پایدار روستایی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا نظیر ژل رویال و گردهافشانی دارد، با وجود کاهش ۷ درصدی تعداد کلنیها در سال جاری، مسیری متضاد را طی کرده و توانسته است با ارتقاء بهرهوری، ۷ درصد افزایش در تولید کل عسل را به ثبت برساند. این دستاورد که محصول تمرکز بر کلنیهای مدرن و آموزش تخصصی است، نشان از حرکت به سمت بهبود کیفیت و توسعه صنعتی دارد. با این حال، فعالان این حوزه بر لزوم حمایتهای ساختاری برای غلبه بر چالشهایی نظیر کمبود تسهیلات و نیاز به برندسازی تأکید میکنند تا این رشد پایدار بماند.
مادح حسامی، مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، با اشاره به وضعیت فعلی زنبورداری در استان گفت:در حال حاضر تعداد کلنیهای زنبور عسل در کردستان ۲۷۹ هزار و ۲۵۶ کلنی است که نسبت به سال گذشته حدود ۷ درصد کاهش داشته است. همچنین تعداد کل زنبورستانهای استان ۶۷۶۴ واحد بوده و در مقایسه با سال قبل نیز حدود ۷ درصد کاهش را تجربه کرده است.
وی افزود:میانگین تعداد کلنی به ازای هر زنبورستان حدود ۴۱ کلنی است که نشاندهنده پراکندگی منطقی در میان زنبورداران استان است.
مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به نقش اقتصادی زنبورداری در استان گفت:در حال حاضر۹ هزارو ۲۷۷ نفر در استان در حرفه زنبورداری مشغول به فعالیت هستند و این شغل یکی از زمینههای مهم اشتغال پایدار و تولید در مناطق روستایی و کوهستانی محسوب میشود.
وی با تأکید بر مدرن بودن صنعت زنبورداری استان اظهار داشت:حدود ۹۸ درصد کلنیهای زنبورعسل در استان مدرن هستند و تنها ۲ درصد بومی محسوب میشوند.
مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت:همچنین ۸۸ درصد زنبورداران استان باسواد بوده و این موضوع نشاندهنده رشد دانش و آگاهی فعالان این حوزه است.
حسامی افزود: سازمان جهاد کشاورزی در راستای افزایش دانش فنی و توان تولید زنبورداران استان سالانه به حدود ۳۰۰ نفر در سطح مبتدی و ۳۰۰ نفر در سطح پیشرفته آموزش زنبورداری ارائه میدهد.
وی با اشاره به افزایش تولید عسل و تنوع فرآوردههای این محصول گفت: میانگین تولید به ازای هر کلنی زنبورعسل مدرن ۷.۷ کیلوگرم و در کلنیهای بومی ۲.۷ کیلوگرم است. در مجموع امسال ۲ هزارو ۱۰۵ تن عسل در استان تولید شده که نسبت به سال گذشته حدود ۷ درصد افزایش داشته است.
مدیر امور طیوردر ادامه میزان تولید ژل رویال در استان را ۲۹۲ کیلوگرم عنوان کرد وافزود: سایر فرآوردههای زنبورعسل شامل موم، برهموم و گرده گل در مجموع ۱۶۳ تن تولید شده است. همچنین در سال جاری ۹۱ گرم زهر زنبور عسل استخراج گردیده است.
حسامی بااشاره به جایگاه تولیدعسل استان در کشور گفت:از نظر حجم تولید، کردستان رتبه ۱۵ کشور را دارد، اما از نظر کیفیت، بدون تردید جزو برترین تولیدکنندگان عسل طبیعی کشور است. عسل کردستان به عنوان یکی از سوغاتهای مهم استان شناخته میشود و شهرت بالایی در میان گردشگران دارد.
وی به فعالیت تولیدکنندگان ملکه زنبور و توسعه زنجیره تولید دراستان اشاره کرد وگفت:در حال حاضر ۳۵ نفر در استان در زمینه تولید ملکه زنبورعسل فعالند و در سال جاری بیش از ۴۹ هزار فروند ملکه تولید کردهاند. این رقم نشاندهنده ظرفیت بالای استان در خودکفایی و اصلاح نژاد زنبورهاست.
مدیر امور طیور ادامه داد:برای توسعه حرفه زنبورداری در کردستان باید سرمایهگذاری بیشتری انجام شود تا زنجیره کامل تولیدات زنبورعسل ازساخت کارخانههای تولید کندو و موم آج کنی تا واحدهای فرآوری، بستهبندی، برندسازی و توزیع استاندارد محصولات شکل گیرد
وی با اشاره به آمار مصرف گفت:مصرف سرانه عسل در استان کردستان کمتر از یک کیلوگرم در سال است و نسبت به میانگین مصرف کشور پایینتر است. فرهنگسازی برای مصرف عسل طبیعی و معرفی خواص درمانی آن میتواند در افزایش تقاضا و رونق اقتصادی این صنعت مؤثر باشد.
تقویت زنجیره عسل در کردستان؛ حرکت اتحادیه زنبورداران بهسوی توسعه پایدار
مهران محمدیخواه، مدیرعامل اتحادیه زنبورداران استان کردستان، با بررسی جزئیات فعالیتها، ظرفیتها و چالشهای این بخش از کشاورزی استان اظهار داشت:در حال حاضر در هر شهرستان استان کردستان یک تعاونی زنبورداران فعال است و در مجموع ۱۰ تعاونی تحت نظارت اتحادیه فعالیت میکنند. این تعاونیها در زمینه تأمین نهادهها، فروش محصولات و آموزش زنبورداران نقش محوری دارند.
وی با اشاره به وضعیت تأمین نهادهها در استان گفت:در سال جاری حدود ۵۰۰ تن شکر میان زنبورداران استان توزیع شد. البته دو سال است که شکر یارانهای حذف شده و ما شکر را با قیمت مصوب دولتی از طریق تعاونیها در اختیار بهرهبرداران قرار میدهیم.
مدیرعامل اتحادیه زنبورداران کردستان افزود:بر اساس تابلو فروش بازارگاه و اطلاعات تامینکنندگان، شکر از هر نقطهای که قیمت، کیفیت و هزینه حملونقل مناسبی داشته باشد، تأمین میشود تا فشار کمتری به زنبورداران وارد شود.
محمدیخواه با اشاره به اقدامات توسعهای اتحادیه گفت:اتحادیه زنبورداران کردستان از دو سال گذشته با صندوق حمایت از توسعه کشاورزی استان همکاری نزدیکی داشته و در نتیجه، زنجیره عسل استان کردستان راهاندازی شده است. این زنجیره در راستای تامین نهادهها، خرید و فروش عسل و ساماندهی بازار فعالیت دارد.
وی افزود:تمام علاقهمندان به فعالیت در این حوزه میتوانند با مراجعه به تعاونیهای زنبورداران شهرستانها نسبت به دریافت مجوز زنبورداری و عضویت در تعاونیها اقدام کنند.
مدیرعامل اتحادیه گفت:درحال حاضربیش ازهزارو ۱۲ نفر دارای پروانه فعالیت زنبورداری در استان کردستان هستند و این تعداد هر سال رو به افزایش است.
محمدیخواه با بیان اینکه هزینه تولید در سالهای اخیر افزایش یافته، عنوان کرد: افزایش قیمت نهادههایی همچون شکر، موم، دارو، هزینه حملونقل، کندو و سایر تجهیزات، بهطور مستقیم بر قیمت تمامشده هر کلنی و بهویژه عسل اثرگذار است. همین موضوع باعث کاهش حاشیه سود برخی زنبورداران شده است.
وی به صنعت بستهبندی عسل در کردستان اشاره کردوافزود:هماکنون چهار کارخانه و کارگاه بستهبندی عسل در استان فعالیت میکنند. تلاش ما این است که با ارتقای کیفیت و برندینگ مشترک تعاونیها، عسل کردستان در بازار داخلی و حتی صادرات جایگاه مشخصی پیدا کند.
مدیرعامل اتحادیه زنبورداران استان کردستان بااشاره به چالشهای مهم صنعت زنبورداری دراستان گفت:این صنعت با مشکلاتی همچون عدم وجود بیمه تأمین اجتماعی برای زنبورداران، حذف شکر یارانهای و افزایش هزینه تأمین نهادهها، مشکلات فروش عسل و فرآوردههای جانبی، نبود خط اعتباری و تسهیلات بانکی ویژه زنبورداران در سالهای اخیر، کمبود داروهای استاندارد و مطمئن برای حفظ سلامت زنبورها و وجود عسلهای تقلبی در بازار که اعتماد مصرفکننده را کاهش میدهد، نیز مواجه است.
محمدیخواه تأکید کرد:برای پایداری این صنعت لازم است حمایتهای دولتی، تامین تسهیلات، بیمه فعالان، و نظارت جدی بر بازار عسل بیش از پیش مورد توجه مدیران استانی و ملی قرار گیرد.
زنبورداری در کردستان؛ طلای شیرینی که از دل کوه و آموزش میجوشد
موسی شریفی یکی از فعالان باسابقه زنبورداری استان کردستان، با اشاره به شرایط اقلیمی استان گفت: برای پرورش زنبور عسل، نخستین اصل، شرایط مناسب آبوهوایی و سپس طبیعت غنی منطقه است. استان کردستان هر دو ویژگی را داراست و همین موضوع زمینهساز کیفیت بالای محصولات زنبورستانهای این منطقه شده است.
وی ادامه داد:مرحله بعدی، آموزش و آشنایی زنبورداران با پارامترهای طبیعی است. آموزش نقش اول را دارد؛ زیرا اگر بهرهبردار نداند چگونه از چالشهای طبیعت بهدرستی استفاده کند، بخش زیادی از ظرفیتها از میان میرود.
این کارشناس حوزه زنبورداری با اشاره به طبیعت غنی به عنوان رمز کیفیت عسل کردستان افزود:از نقاط قوت زنبورداری دراین استان، شرایط آبوهوایی خاص و ارتفاع از سطح دریاست. این دو عامل، در کنار پوشش گیاهی متنوع، موجب تولید عسل منحصربهفردی میشود.
شریفی بیان کرد:گرده گلهای کوهی استان بسیار معروف است و ژل رویال تولیدشده در این منطقه از نظر کیفیت، رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده و نسبت به استانهای دیگر خواص ویژهای دارد.
وی با اشاره به اینکه پوشش گیاهی متنوع و جنگلی استان نقش مؤثری در تولید برهموم دارد، گفت:در کردستان گیاهانی فراوان هستند که دارای رزین و مواد اولیه برهموماند، به همین دلیل برهموم این استان کیفیت بالایی دارد.
این کارشناس، آموزش رامهمترین کلیدبهرهوری درصنعت زنبورداری عنوان کردو افزود: اگرچه در دنیا تکنولوژی جایگاه مهمی یافته است، اما در صنعت زنبورداری، آموزش و نحوه تعامل زنبوردار با موجودات داخل کندو اهمیت بسیار بیشتری دارد. فردی که آموزش دیده و تجربه علمی دارد، میتواند بیشترین بازدهی را از کندوهای خود بهدست آورد.
شریفی در خصوص تشخیص عسلهای طبیعی از عسلهای تقلبی نیز گفت:امروز با پیشرفت علم، برخی از عسلهای تقلبی با استفاده از فروکتوز و ترکیبات مصنوعی تولید میشوند. وبهترین راه تشخیص، اعتماد به تولیدکنندگان معتبر و شناختهشده است.
او یکی از چالشهای جدی زنبورداری را تبلیغات ناسالم در فضای مجازی دانست و گفت:تبلیغات غلط در زمینه داروها و محصولات غیرعلمی باعث کاهش اعتماد مصرفکنندگان و آسیب به تولیدکنندگان واقعی عسل شده است. لازم است مسئولان برای جلوگیری از این مشکلات، نظارت و آموزش را جدیتر پیگیری کنند.
این فعال حوزه زنبورداری مهمترین راه افزایش تولید و بهرهوری را استفاده از نژادهای بومی دانست و گفت:استان کردستان دارای مناطق سردسیری و گرمسیری است و هر منطقه باید با توجه به شرایط اقلیمی از نژاد مناسب استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد:مرکز آموزش و تحقیقات جهاد کشاورزی سالانه دورههای آموزشی پرورش زنبور عسل را برگزار میکند. علاقهمندان پس از گذراندن دوره یکهفتهای، گواهی دریافت میکنند و اگر حداقل ۳۰ کندو داشته باشند، اتحادیه به آنها پروانه بهرهبرداری میدهد.
او با تأکید بر کیفیت بالای عسل کردستان گفت:بهتر است از عسلهای طبیعی این استان در داخل کشور استفاده و حتی به عنوان محصولی دارویی در سبد غذایی خانوادهها قرار گیرد.
وی در پایان اظهار داشت:در استان کردستان ظرفیت تولید عسل فراوان است و اگر آموزشهای لازم به افرادی که علاقمند به اشتغال در صنعت زنبورداری هستند، داده شود، زنبورداری میتواند کاملاً توجیه اقتصادی داشته باشد.
افزایش بهرهوری در کلنیهای مدرن با تولیدبیش از۲هزار تن عسل نشاندهنده پتانسیل بالای زنبورداری دراستان کردستان است. با این حال، تداوم این رشد نیازمند تأمین تسهیلات و بیمه برای زنبورداران و برندسازی متمرکزو تمرکز بر تکمیل زنجیره تولید و فرهنگسازی مصرف عسل طبیعی، به عنوان راهی برای تضمین توسعه پایداروتبدیل ظرفیتهای طبیعی استان به موفقیت اقتصادی بلندمدت خواهد بود.