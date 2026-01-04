پیگیری‌های صورت گرفته حاکی از آن است که پرواز تهران _ اهواز به دلیل نقص فنی با تأخیر مواجه شده بود که در حال حاضر این نقص فنی برطرف شده و به زودی پرواز انجام می‌شود

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- طبق پیگیری‌های صورت گرفته از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران  پرواز تهران_ اهواز باطل نشده و به زودی این پرواز با هواپیمای جایگزین انجام می‌شود.

گفتنی است پرواز شماره IRA311 شرکت هواپیمایی ایران‌ایر که قرار بود ساعت ۰۶:۴۰ دقیقه صبح امروز فرودگاه مهرآباد را به مقصد اهواز ترک کند، پس از ۳ ساعت حبس مسافران در داخل هواپیما در نهایت لغو شد.

به گفته مسافران، این پرواز ابتدا با اعلام یخ‌زدایی و سپس نقص فنی از سوی خلبان متوقف شد اما به‌جای پیاده کردن و ارائه خدمات، مسافران بیش از ۳ ساعت در داخل کابین هواپیما مانده بودند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، پرواز
