باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- طبق پیگیری‌های صورت گرفته از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرواز تهران_ اهواز باطل نشده و به زودی این پرواز با هواپیمای جایگزین انجام می‌شود.

گفتنی است پرواز شماره IRA311 شرکت هواپیمایی ایران‌ایر که قرار بود ساعت ۰۶:۴۰ دقیقه صبح امروز فرودگاه مهرآباد را به مقصد اهواز ترک کند، پس از ۳ ساعت حبس مسافران در داخل هواپیما در نهایت لغو شد.

به گفته مسافران، این پرواز ابتدا با اعلام یخ‌زدایی و سپس نقص فنی از سوی خلبان متوقف شد اما به‌جای پیاده کردن و ارائه خدمات، مسافران بیش از ۳ ساعت در داخل کابین هواپیما مانده بودند.