باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مهندس نجفی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با تشریح وضعیت منابع طبیعی استان، لرستان را یکی از غنی‌ترین استان‌های کشور در حوزه جنگل و مرتع معرفی کرد و گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار جنگل و حدود یک میلیون هکتار مرتع در استان لرستان وجود دارد که سرمایه‌ای بی‌بدیل برای نسل حاضر و آینده به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۶ درصد از کل مساحت استان تحت پوشش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قرار دارد، افزود: این حجم گسترده از عرصه‌های طبیعی، مسئولیت سنگینی را برای حفاظت، مدیریت و بهره‌برداری اصولی بر عهده این مجموعه گذاشته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به جایگاه ممتاز استان در منطقه زاگرس تصریح کرد: لرستان در میان ۱۱ استان زاگرس‌نشین کشور، رتبه نخست را از نظر وسعت جنگل‌ها داراست و سرانه جنگل برای هر نفر در استان حدود ۶ هزار و ۹۰۰ مترمربع است که رقمی قابل توجه و فراتر از میانگین بسیاری از استان‌های کشور محسوب می‌شود.

لرستان، صدرنشین زاگرس‌نشین‌ها از نظر سطح جنگل / هر ۲۳ هزار هکتار تنها یک محافظ

نجفی در ادامه با انتقاد از وضعیت نامطلوب نیروی حفاظتی گفت: بر اساس استاندارد‌های جهانی، برای حفاظت از منابع طبیعی به ازای هر هزار هکتار یک نفر محافظ جنگل در نظر گرفته می‌شود، اما متأسفانه در استان لرستان به ازای هر ۲۳ هزار هکتار تنها یک نفر محافظ وجود دارد که این موضوع کار حفاظت از جنگل‌ها و مراتع را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.

وی کمبود نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات لجستیکی و پاسگاه‌های حفاظتی را از مهم‌ترین چالش‌های حوزه منابع طبیعی استان برشمرد و تأکید کرد: با توجه به وسعت بالای عرصه‌های طبیعی لرستان، تقویت ساختار حفاظتی، تأمین نیروی متخصص و افزایش اعتبارات، ضرورتی انکارناپذیر برای صیانت از این سرمایه‌های ملی است.

نجفی گفت: یک میلیون هکتار از مراتع و جنگل‌های استان فاقد طرح حفاظتی است.

وی افزود: ۱۸ پاسگاه حفاظتی در استان به بهره برداری کامل می‌رسد که نیاز استان ۲۵ پاسگاه است.