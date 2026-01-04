مستند «همراه با دایناسورها» با گویندگی ۱۲ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این مستند در گونه حیات وحش محصول آمریکا در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه امید سیما پخش شود.
مدیر دوبله این مستند علی منانی و صدابردار آن سعید عابدی است. رضا آفتابی، محمد بهاریان، ارسلان جولایی، ابوالفضل شاه بهرامی، سحر صحامیان، بهروز علی محمدی، پویا فهیمی، امیرصالح کسروی، اکبر منانی، صنم نکواقبال، نازنین یاری و علی منانی صداپیشههای این اثر بودهاند.
این مینیسریال مستند شش قسمتی، با استفاده از فناوری CGI و فیلمبرداری در مکانهای واقعی، بینندگان را به دورانهای کرتاسه، تریاس و ژوراسیک میبرد. هر قسمت بر زندگی، رفتار، چالشهای بقا و محیط زیست گونههای خاصی از دایناسورها و دیگر جانوران ماقبل تاریخ تمرکز دارد. سریال سعی دارد با روایتی علمی و در عین حال داستانی، نحوه زندگی این موجودات و دلایل احتمالی انقراض آنها را به تصویر بکشد.
جهان، در دوران ماقبل تاریخ و سالها قبل از آغاز زیست انسانها بر روی زمین، همواره مورد کنجکاویهای علمی و عمیق دانشمندان قرار داشته و اشتیاق تمامی انسانها را نیز برای افزایش شورانگیز دانش خود از این دنیاهای شگفت انگیز برمی انگیخته است. فیلمها و سریالهای مستند جدید با استفاده از آخرین فناوریهای روز دنیا امکان آن را برای تماشاگر مهیا میسازند تا این جهانهای شگفت انگیز را به شیوهای در معرض دیدشان قرار دهد که تماشاگر گمان کند این دنیای ماقبل تاریخی در پیش چشم وی و در زمان معاصر دوباره زنده شده است.
به این ترتیب، این قبیل آثار مستند، علاوه بر اینکه حس کنجکاوی تماشاگر را نسبت به دنیاهای ماقبل تاریخ سیراب میسازند، با پیش چشم آوردن تماشاگر آوردن آن جهانها به صورتی فوق زنده، جذابیت کشف دوباره این دنیاها را برای تماشاگر دوچندان ساخته، این تجربههای تماشا را به تجربههایی خارق العاده مبدل میسازند. سریال مستند «همراه با دایناسورها»، یکی از این دست آثار مستند است.
شبکه امید، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته است و پس از طی مراحل تایید و روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله این عنوان برای مخاطبان این شبکه پخش خواهد شد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی سیما