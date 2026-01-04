باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سیستم جهانی ارتباطات ماهواره‌ای استارلینک تا تاریخ ۳ فوریه، اینترنت پهن‌باند رایگان برای دسترسی مخالفان دولت در ونزوئلا و ارتباط با آنها ارائه خواهد داد.

در پیامی که شرکت روز شنبه در شبکه اجتماعی اکس X منتشر کرد، آمده است: «استارلینک تا ۳ فوریه خدمات پهن‌باند رایگان به مردم ونزوئلا ارائه می‌دهد و اطمینان می‌دهد که ارتباطات آنها ادامه داشته باشد.»

وزیر امور خارجه ونزوئلا، ایوان ژیل پینتو، روز ۳ ژانویه گفت که ایالات متحده به تأسیسات غیرنظامی و نظامی در کاراکاس حمله کرده و اقدامات واشنگتن را «تجاوز نظامی» محکوم کرد. وضعیت اضطراری در ونزوئلا اعلام شده است. رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، این حمله را تأیید کرده است. به گفته ترامپ، رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو و همسرش ربوده و به نیویورک منتقل شده‌اند.

منبع: تاس