باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

خشم جهانی علیه ترامپ + فیلم

چند سیاستمدار جهان نسبت به اقدامات ترامپ در جهان واکنش نشان دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جرمی کوربین، سیاستمدار انگلیسی گفت:  رفتار ترامپ، رفتار یک «دولت کابویی» است، نه رفتار کشوری که عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد.

کورنل وست، فیلسوف و سیاستمدار آمریکایی بیان کرد: آغاز سالی تازه با گانگستری کهنه‌سبک و امپریالیسم قدیمی بیایید مقاومت کنیم، بیایید حقیقت را بگوییم.

برنی سندرز، سیاستمدار آمریکایی اظهار کرد: حمله ترامپ به ونزوئلا نه آمریکا را امن‌تر می‌کند و نه جهان را؛ دقیقاً برعکس. این نقض آشکار حقوق بین‌الملل، چراغ سبزی است برای هر کشوری در جهان که بخواهد به کشوری دیگر حمله کند تا منابعش را تصاحب کند یا نظام حکمرانی‌اش را تغییر دهد.

 

 

مطالب مرتبط
خشم جهانی علیه ترامپ + فیلم
young journalists club

آمریکا در آستانه آغاز مرحله تازه عملیات نظامی علیه ونزوئلا + فیلم

خشم جهانی علیه ترامپ + فیلم
young journalists club

علت حضور ناوهای آمریکا در نزدیکی ونزوئلا چیست؟

خشم جهانی علیه ترامپ + فیلم
young journalists club

آمریکا در پی جنگی دیگر + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ناتوانی دلتا فورس در ربایش مادورو بدون همراهی عوامل داخلی + فیلم
۴۹۶

ناتوانی دلتا فورس در ربایش مادورو بدون همراهی عوامل داخلی + فیلم

۱۴ . دی . ۱۴۰۴
هشیاری اجتماعی؛ سد راه پروژه‌های آشوب‌محور + فیلم
۴۷۵

هشیاری اجتماعی؛ سد راه پروژه‌های آشوب‌محور + فیلم

۱۴ . دی . ۱۴۰۴
هوشیاری مردم؛ سد راه انحراف مطالبات اجتماعی + فیلم
۴۷۴

هوشیاری مردم؛ سد راه انحراف مطالبات اجتماعی + فیلم

۱۴ . دی . ۱۴۰۴
هوش مصنوعی؛ موتور تازه شایعه‌سازی در فضای مجازی + فیلم
۳۹۳

هوش مصنوعی؛ موتور تازه شایعه‌سازی در فضای مجازی + فیلم

۱۴ . دی . ۱۴۰۴
موج جهانی «مرگ بر آمریکا» پس از تجاوز واشنگتن به ونزوئلا + فیلم
۳۸۶

موج جهانی «مرگ بر آمریکا» پس از تجاوز واشنگتن به ونزوئلا + فیلم

۱۴ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.