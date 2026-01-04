خشم جهانی علیه ترامپ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - جرمی کوربین، سیاستمدار انگلیسی گفت: رفتار ترامپ، رفتار یک «دولت کابویی» است، نه رفتار کشوری که عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد.

کورنل وست، فیلسوف و سیاستمدار آمریکایی بیان کرد: آغاز سالی تازه با گانگستری کهنه‌سبک و امپریالیسم قدیمی بیایید مقاومت کنیم، بیایید حقیقت را بگوییم.

برنی سندرز، سیاستمدار آمریکایی اظهار کرد: حمله ترامپ به ونزوئلا نه آمریکا را امن‌تر می‌کند و نه جهان را؛ دقیقاً برعکس. این نقض آشکار حقوق بین‌الملل، چراغ سبزی است برای هر کشوری در جهان که بخواهد به کشوری دیگر حمله کند تا منابعش را تصاحب کند یا نظام حکمرانی‌اش را تغییر دهد.