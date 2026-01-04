باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مهندس منوچهر گودرزی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان لرستان، در جمع خبرنگاران با اشاره به گستره خدمات این سازمان در استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۸ هزار و ۶۰۰ کارگاه فعال در لرستان وجود دارد که بیش از ۱۳۲ هزار نفر بیمه‌شده در این کارگاه‌ها مشغول به فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی نقش مهمی در حمایت از نیروی کار و امنیت شغلی ایفا می‌کند، افزود: ۹۷ هزار نفر از بیمه‌شدگان استان را بیمه‌شدگان خاص تشکیل می‌دهند و در حال حاضر یک‌هزار و ۷۴۸ نفر مقرری‌بگیر بیمه بیکاری در سطح استان وجود دارد. همچنین تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران استان به ۹۷ هزار و ۶۶ نفر رسیده است.

گودرزی با تأکید بر گستردگی جامعه هدف این سازمان تصریح کرد: در مجموع، ۷۵۸ هزار نفر از جمعیت استان لرستان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش خدمات سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند که این آمار نشان‌دهنده جایگاه مهم این نهاد در نظام رفاه و تأمین اجتماعی استان است.

مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان با اشاره به تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌ها از کارگاه‌ها گفت: بازرسی از کارگاه‌ها به‌طور جدی و مستمر در حال انجام است و تنها در مهرماه سال جاری، ۳۰۰ کارگاه به‌عنوان بازرسی کشفی شناسایی شدند که نسبت به عدم پرداخت حق بیمه اقدام کرده بودند. در نتیجه این بازرسی‌ها، یک‌هزار و ۶۷۷ نفر در مهرماه به جمع بیمه‌شدگان استان اضافه شدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت پرداخت‌های سازمان تأمین اجتماعی در کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر میزان پرداخت‌های ماهانه سازمان تأمین اجتماعی در سطح کشور به حدود ۱۲۵ همت رسیده است که نشان‌دهنده حجم گسترده تعهدات و خدمات این سازمان به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است.

گودرزی در پایان تأکید کرد: افزایش تعداد بیمه‌شدگان نسبت به مستمری‌بگیران و بازنشستگان نقش مهمی در پایداری منابع سازمان و ارتقای سطح خدمات دارد و تلاش می‌کنیم با توسعه پوشش بیمه‌ای، زمینه ارائه خدمات بهتر و گسترده‌تر به جامعه هدف را فراهم کنیم.