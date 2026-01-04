دونالد ترامپ، ماریا کورینا ماچادو، برنده جایزه صلح نوبل و چهره اپوزیسیون ونزوئلا، را به عنوان رهبر بالقوه ملی این کشور رد کرد، با وجود اینکه او از عملیات نظامی آمریکا علیه مادورو حمایت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، چهره اپوزیسیون ونزوئلا، ماریا کورینا ماچادو، را به عنوان رهبر بالقوه ملی رد کرده است، با وجود اینکه این برنده جایزه نوبل از عملیات نظامی آمریکا علیه کشور خودش حمایت کرده است.

اوایل روز شنبه، نیرو‌های آمریکایی حملات هوایی علیه این کشور نفت‌خیز انجام دادند و رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو و همسرش را ربودند. هر دو به ایالات متحده منتقل شده و به اتهام توطئه برای قاچاق مواد مخدر محاکمه شدند؛ اتهاماتی که مادورو مدت‌ها آن را رد کرده است.

در یک کنفرانس خبری، از ترامپ پرسیده شد که آیا با ماچادو در تماس است و آیا او را پس از دستگیری مادورو رهبر قابل قبولی می‌داند یا خیر.

ترامپ پاسخ داد: «فکر می‌کنم برای او بسیار سخت باشد که رهبر شود. او هیچ حمایت یا احترامی در کشور ندارد. او زن بسیار خوبی است، اما احترام ندارد.»

ماچادو، نماینده سابق کنگره که سال‌ها با دولت آمریکا در تماس بوده، قبلاً اعتراضات ضد دولتی را رهبری کرده و مادورو را متهم به «تصرف غیرقانونی قدرت» در انتخابات ۲۰۲۴ کرده بود. او از تصدی مناصب دولتی منع شد، زیرا مقامات او را به حمایت از تحریم‌های خارجی و درخواست مداخله نظامی آمریکا متهم کردند.

در دسامبر گذشته، ماچادو به دلیل «مبارزه برای دستیابی به انتقال عادلانه و مسالمت‌آمیز از دیکتاتوری به دموکراسی»، جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.

وقتی از او پرسیده شد که آیا از اقدام نظامی آمریکا علیه کشورش حمایت می‌کند، ماچادو گفت: «فکر می‌کنم تشدید شرایط فعلی تنها راه برای مجبور کردن مادورو است تا بفهمد که زمان رفتن او فرا رسیده»، و تأکید کرد: «این تغییر رژیم نیست، بلکه اجرای اراده مردم ونزوئلا است.»

ترامپ روز شنبه اعلام کرد که آمریکا اکنون «ونزوئلا را اداره خواهد کرد» و تولید نفت آن را کنترل خواهد کرد تا زمانی که یک «انتقال قدرت مناسب» انجام شود و تهدید کرد که در صورت همکاری نکردن کاراکاس، «حمله دوم و بسیار بزرگ‌تر» انجام خواهد شد.

منبع: آرتی