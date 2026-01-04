حاج قاسم؛ فدای مردم + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062f\u0631 \u0634\u0634\u0645\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0644\u06af\u0631\u062f \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0633\u0644\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06cc \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0631\u0641\u062a \u0648 \u0628\u0627 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0641\u062f\u0627\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u0627\u06cc\u062b\u0627\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0635\u062d\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n\u0645\u0631\u062f\u0645 \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0633\u0644\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0646\u0645\u0627\u062f \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0627\u0646\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0631\u0627\u0647\u0634 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u00a0\n