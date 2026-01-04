باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حاج قاسم؛ فدای مردم + فیلم

شش سال از شهادت حاج قاسم می‌گذرد، اما نام و راهش همچنان زنده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به میان مردم رفت و با آنها درباره فداکاری و ایثار این شهید صحبت کرد.

مردم همچنان شهید سلیمانی را نماد مقاومت می‌دانند و بر ادامه راهش تأکید می‌کنند.

 

مطالب مرتبط
حاج قاسم؛ فدای مردم + فیلم
young journalists club

ترامپ: همه‌چیز با قاسم سلیمانی آغاز شد + فیلم

حاج قاسم؛ فدای مردم + فیلم
young journalists club

فیلمی از لحظه امان‌نامه گرفتن «عیدوک» از حاج قاسم

حاج قاسم؛ فدای مردم + فیلم
young journalists club

کرمان برای مهمان نوازی آماده می‌شود + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ناتوانی دلتا فورس در ربایش مادورو بدون همراهی عوامل داخلی + فیلم
۴۹۶

ناتوانی دلتا فورس در ربایش مادورو بدون همراهی عوامل داخلی + فیلم

۱۴ . دی . ۱۴۰۴
هشیاری اجتماعی؛ سد راه پروژه‌های آشوب‌محور + فیلم
۴۷۵

هشیاری اجتماعی؛ سد راه پروژه‌های آشوب‌محور + فیلم

۱۴ . دی . ۱۴۰۴
هوشیاری مردم؛ سد راه انحراف مطالبات اجتماعی + فیلم
۴۷۴

هوشیاری مردم؛ سد راه انحراف مطالبات اجتماعی + فیلم

۱۴ . دی . ۱۴۰۴
هوش مصنوعی؛ موتور تازه شایعه‌سازی در فضای مجازی + فیلم
۳۹۳

هوش مصنوعی؛ موتور تازه شایعه‌سازی در فضای مجازی + فیلم

۱۴ . دی . ۱۴۰۴
موج جهانی «مرگ بر آمریکا» پس از تجاوز واشنگتن به ونزوئلا + فیلم
۳۸۶

موج جهانی «مرگ بر آمریکا» پس از تجاوز واشنگتن به ونزوئلا + فیلم

۱۴ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.