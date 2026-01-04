مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، نیاز ماهانه کشور به نهاده‌های دامی را بر اساس آمار‌ها یک میلیون تن اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز جعفری با اشاره به روند تامین و توزیع نهاده‌ها افزود: تاکنون ۱۰۰ درصد سهمیه ذرت و جو و حدود ۵۰ درصد سهمیه کنجاله سویا مربوط به آذرماه در سراسر کشور توزیع شده است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور اظهار داشت: در هفته آینده کل سهمیه نهاده‌های دامی مربوط به دی ماه در سامانه «بازارگاه» بارگذاری خواهد شد تا تولیدکنندگان بدون وقفه به نهاده مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

وی با تاکید بر تامین نهاده مورد نیاز واحدهای تولیدی، تصریح‌کرد: مرغدارانی که اقدام به جوجه‌ریزی کرده‌اند، کنجاله سویا مورد نیاز خود را دریافت خواهند کرد و در این زمینه جای نگرانی وجود ندارد.

نیاز ۳ میلیون تنی کشور به نهاده ها تا پایان سال

جعفری با بیان اینکه کل نیاز کشور تا پایان سال حدود سه‌ میلیون تن برآورد می‌شود، گفت: میزان ذخایر موجود در مبادی ورودی کشور بیش از این مقدار است و وضعیت تأمین نهاده‌ها کاملاً مطلوب است.

وی ادامه‌داد: نهاده‌های دامی با نرخ مصوب در حال توزیع است؛ به طوری که قیمت هر کیلوگرم ذرت و جو ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و کنجاله سویا ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان است که هزینه حمل نیز طبق نرخ مصوب به آن افزوده می‌شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور خاطرنشان‌کرد: تا پایان سال جاری برنامه‌ای برای تغییر نرخ ارز نهاده‌ها وجود ندارد و نهاده‌ها همچنان با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

برچسب ها: کالای اساسی ، امنیت غذایی
خبرهای مرتبط
از بررسی بازار برنج و روغن تا پرونده‌های تخلف میلیاردی
ریل سیاست گذاری ارزی در کشور تغییر می‌کند
وزیر جهاد کشاورزی:
اصلاحات اقتصادی با محور عدالت و تأمین امنیت غذایی با قدرت دنبال می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
چشم اندازه بازار سرمایه تا پایان زمستان/ توصیه به سهامداران تازه وارد
چشم انتظاری سهامداران عدالت برای تعیین تکلیف نماد‌های استانی
علت کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟
مشکلی برای تامین مرغ ایام ماه رمضان نداریم
روند صعودی شاخص کل بورس ادامه‌دار خواهد بود؟+ عکس
قیمت پایه هر لیتر بنزین ویژه وارداتی ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان/ عرضه امروز
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴
کاهش ۱۸ همتی درآمد‌های دولتی در ماه ناشی از قطع گاز صنایع پتروشیمی+ فیلم
وضعیت شکننده منابع آب کشور با وجود بهبود نسبی بارش‌ها
تفاوت کیف پول مردانه و زنانه در چیست؟
آخرین اخبار
حذف ارز‌های ترجیحی و اثر آن بر صنایع بورسی/ برندگان و بازندگان یک تصمیم کلان ارزی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴
وضعیت شکننده منابع آب کشور با وجود بهبود نسبی بارش‌ها
قیمت پایه هر لیتر بنزین ویژه وارداتی ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان/ عرضه امروز
با یک قدم تو برای یک قلم، درمان یک کودک محک متوقف نمی­‌شود
کاهش ۱۸ همتی درآمد‌های دولتی در ماه ناشی از قطع گاز صنایع پتروشیمی+ فیلم
تفاوت کیف پول مردانه و زنانه در چیست؟
انقلاب در صنعت ساختمان؛ تلفیق هوش مصنوعی و هنر در طراحی معماری مدرن
چشم انتظاری سهامداران عدالت برای تعیین تکلیف نماد‌های استانی
چشم اندازه بازار سرمایه تا پایان زمستان/ توصیه به سهامداران تازه وارد
مشکلی برای تامین مرغ ایام ماه رمضان نداریم
علت کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟
روند صعودی شاخص کل بورس ادامه‌دار خواهد بود؟+ عکس
ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج
افزایش محسوس دمای هوا در نوار شمالی کشور از ۱۴ دی
از اصلاح شاخص کل بورس تا خروج نقدینگی
سهمیه خدمات پس از فروش خودرو‌ها فعال شد
استحکام سازه‌های موقت واحد‌های گلخانه و دامداری امری ضروری است
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۳ دی ماه
مصرف گاز در کشور به ۶۲۱ میلیون متر مکعب رسید
ارزش تجارت خارجی ایران در ۹ ماهه امسال به بیش از ۸۵ میلیارد دلار رسید
احتمال ورود حمله ملخ صحرایی در اواخر زمستان به کشور
اصلاحات اقتصادی با محور عدالت و تأمین امنیت غذایی با قدرت دنبال می‌شود
آماده باش ۳هزار و ۱۵۰ نیروی راهدار در کشور
راه آهن ایران و افغانستان در مسیر تعمیق همکاری‌های راهبردی
بنزین سوپر وارداتی به قیمت قبل بازگشت+ عکس
قاچاق شیرخشک صنعتی صحت ندارد