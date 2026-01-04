باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز جعفری با اشاره به روند تامین و توزیع نهاده‌ها افزود: تاکنون ۱۰۰ درصد سهمیه ذرت و جو و حدود ۵۰ درصد سهمیه کنجاله سویا مربوط به آذرماه در سراسر کشور توزیع شده است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور اظهار داشت: در هفته آینده کل سهمیه نهاده‌های دامی مربوط به دی ماه در سامانه «بازارگاه» بارگذاری خواهد شد تا تولیدکنندگان بدون وقفه به نهاده مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

وی با تاکید بر تامین نهاده مورد نیاز واحدهای تولیدی، تصریح‌کرد: مرغدارانی که اقدام به جوجه‌ریزی کرده‌اند، کنجاله سویا مورد نیاز خود را دریافت خواهند کرد و در این زمینه جای نگرانی وجود ندارد.

نیاز ۳ میلیون تنی کشور به نهاده ها تا پایان سال

جعفری با بیان اینکه کل نیاز کشور تا پایان سال حدود سه‌ میلیون تن برآورد می‌شود، گفت: میزان ذخایر موجود در مبادی ورودی کشور بیش از این مقدار است و وضعیت تأمین نهاده‌ها کاملاً مطلوب است.

وی ادامه‌داد: نهاده‌های دامی با نرخ مصوب در حال توزیع است؛ به طوری که قیمت هر کیلوگرم ذرت و جو ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و کنجاله سویا ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان است که هزینه حمل نیز طبق نرخ مصوب به آن افزوده می‌شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور خاطرنشان‌کرد: تا پایان سال جاری برنامه‌ای برای تغییر نرخ ارز نهاده‌ها وجود ندارد و نهاده‌ها همچنان با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی