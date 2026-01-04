باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، محمد جمالو معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال در نشست وبیناری با مدیران کل ثبت احوال استانها با بیان اینکه بخشی از کارتهای هوشمند ملی آماده تحویل در ادارات سراسر کشور رسوب کرده است، اظهار داشت: لازم است با برنامهریزی هدفمند، اطلاعرسانی دقیق و انجام مصاحبههای رادیویی و تلویزیونی، افکار عمومی را در جریان اقدامات انجام شده و نحوه دریافت کارتها قرار دهیم تا مردم بتوانند بدون معطلی کارتهای خود را دریافت کنند.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور تأکید کرد: همراهی رسانهها و مشارکت شهروندان میتواند نقش مهمی در کاهش کارتهای رسوبی و تسریع فرآیند تحویل کارتهای هوشمند ملی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما ارائه خدمات شفاف، سریع و قابل اعتماد به مردم است و تمام توان سازمان برای تحقق این هدف به کار گرفته شده است.