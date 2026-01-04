باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت خارجه اسرائیل اخیراً شهردار تازه سوگند خورده نیویورک، زهران ممدانی، را به تشویق یهودستیزی از طریق نخستین فرمان اجراییاش متهم کرده است.
کمی پس از تحلیف روز پنجشنبه، ممدانی، که یک سوسیالیست دموکرات و مسلمان حامی فلسطین است، مجموعه گستردهای از فرمانهای اجرایی اریک آدامز، شهردار پیشین، را لغو کرد.
این لغوها شامل فرمانی بود که مؤسسات شهری را از سرمایهگذاری در اسرائیل منع میکرد و همچنین این تازهکار سیاسی رسماً تعریف یهودستیزی «اتحادیه بینالمللی یادبود هولوکاست (IHRA)» را رد کرد.
وزارت خارجه اسرائیل در پیام خود در شبکه اکس X جمعه نوشت: «در نخستین روز شهرداری نیویورک، ممدانی چهره واقعی خود را نشان میدهد: تعریف یهودستیزی IHRA را لغو و محدودیتها بر تحریم اسرائیل را برداشته است. این رهبری نیست، بلکه بنزین یهودستیزانه روی آتش باز است.»
گروههای یهودی نیز این اقدام را در بیانیهای مشترک محکوم کردند.
با این حال، شاخه نیویورکی شورای روابط اسلامی-آمریکایی، بزرگترین گروه حقوق و حمایت از مسلمانان آمریکا، این اقدام را استقبال کرد و استدلال کرد که تعریف «بحثبرانگیز و بیش از حد گسترده» IHRA از یهودستیزی برای سانسور انتقاد از اسرائیل استفاده شده است.
این گروه افزود که فرمان اجرایی آدامز علیه جنبش تحریم، عقبنشینی و تحریم (BDS) «بهطور غیرقانونی تنها تحریمها علیه اسرائیل را محدود کرده بود.»
ممدانی از تصمیم خود دفاع کرده و بار دیگر تأکید کرد که متعهد به حفاظت از یهودیان ساکن نیویورک در برابر جرایم ناشی از نفرت است.
او در یک نشست خبری جمعه گفت:«دولت جدید در مبارزه با نفرت و تفرقه بیوقفه خواهد بود و این را با مقابله با نفرت در سراسر شهر نشان خواهیم داد.»
منبع: آرتی