باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد؛ سید محمدحسین حجازی، مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد، با محمد حسن، رئیس موسسه فرهنگی اکو (ECI) دیدار و گفتوگو کرد.
این ملاقات با هدف بررسی زمینههای همکاری مشترک در حوزههای فرهنگی، هنری و گردشگری و تقویت دیپلماسی فرهنگی میان شهرها و کشورهای عضو اکو برگزار شد.
در این دیدار، ظرفیتها، امکانات و فرصتهای همکاری منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد با موسسه فرهنگی اکو معرفی و بر نقش بوستانهای نوروز و اکو به عنوان بسترهای شاخص تعاملات منطقهای تاکید شد. همچنین ضرورت آماده سازی و بهاشتراک گذاری این ظرفیتها برای میزبانی و پشتیبانی از اجلاسهای جهانی نوروز و گردشگری شهری در تهران مورد بررسی قرار گرفت.
در همین راستا اعلام شد تهران در سال آینده میزبان وزرا و مقامات فرهنگی، گردشگری و شهری جهان، به ویژه کشورهای حوزه نوروز و منطقه همکاریهای اقتصادی (اکو) خواهد بود؛ موضوعی که اهمیت آمادگی زیرساختها و فضاهای فرهنگی شاخص پایتخت را دوچندان میکند.
از دیگر محورهای گفتوگو، بررسی نحوه همرسانی و همکاری مشترک برای ساماندهی و بازپیرایی بوستانهای نوروز و اکو با بهره گیری از نمادها و مولفههای فرهنگی کشورهای حوزه نوروز و اعضای اکو بود؛ اقدامی که میتواند به تقویت هویت منطقهای و افزایش جذابیتهای گردشگری این فضاها بینجامد.
در ادامه، بر ضرورت حضور و مشارکت حداکثری وزرا، شهرداران و مقامات فرهنگی و گردشگری کشورهای عضو اکو در رویدادی جهانی که سال آینده در تهران برگزار خواهد شد، تاکید شد و دو طرف آمادگی خود را برای هماهنگیهای لازم در این زمینه اعلام کردند.
همچنین اعلام آمادگی برای شکل دهی و فعال سازی کمیته و کارگروه ویژه توسعه دیپلماسی فرهنگی، هنری و گردشگری میان شهرهای عضو اکو با مشارکت منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد و موسسه فرهنگی اکو از دیگر نتایج این دیدار بود.
برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی تخصصی برای کارشناسان و مسئولان فرهنگی و گردشگری شهرهای عضو اکو در منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد و نیز ایجاد و گسترش ارتباطات و همکاریها با مجموعههای مشابه در شهرهای منطقه نیز از جمله محورهای دیگر مورد توافق در این دیدار بود.