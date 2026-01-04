عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به تأثیر عوامل قابل اصلاح در بروز یائسگی زودرس گفت: اگرچه برخی عوامل مانند ژنتیک قابل تغییر نیست، اما اصلاح سبک زندگی نیز مهم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر ساناز علایی عضو هیأت علمی گروه بیولوژی تولیدمثل دانشکده علوم و فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه یائسگی زودرس یا نارسایی زودرس تخمدان به توقف عملکرد طبیعی تخمدان‌ها پیش از ۴۰ سالگی اطلاق می‌شود، افزود: این وضعیت تنها به معنای پایان باروری نیست، بلکه یک تغییر هورمونی عمیق است که می‌تواند سلامت عمومی زنان را تحت تأثیر قرار دهد.

علل بروز یائسگی زودرس

وی با اشاره به علل بروز یائسگی زودرس اظهار کرد: عوامل ژنتیکی مانند سندرم ترنر یا سابقه خانوادگی، بیماری‌های خودایمنی نظیر اختلالات تیروئید و آرتریت روماتوئید، برخی مداخلات پزشکی از جمله شیمی‌درمانی، پرتودرمانی لگن و جراحی‌ها و همچنین عواملی مانند مصرف سیگار و استرس شدید و طولانی‌مدت در بروز این عارضه نقش دارند.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: علائم یائسگی زودرس مشابه یائسگی طبیعی است، اما اغلب به‌صورت ناگهانی‌تر و شدیدتر بروز می‌کند.

علائم یائسگی زودرس چیست؟

به گفته وی، قطع یا نامنظم شدن قاعدگی، گرگرفتگی، تعریق شبانه، خشکی واژن، اختلالات خواب و تغییرات خلق‌وخو از علائم شایع آن است و در صورت بی‌توجهی می‌تواند خطر بروز بیماری‌هایی مانند پوکی استخوان، مشکلات قلبی عروقی و افسردگی را افزایش دهد.

علایی با تأکید بر اینکه یائسگی زودرس یکی از علل مهم ناباروری در زنان محسوب می‌شود، گفت: کاهش ذخیره تخمدانی در این افراد می‌تواند منجر به اختلال در باروری شود و به همین دلیل تشخیص زودهنگام اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: درمان جایگزینی هورمونی تحت نظر پزشک، اصلاح سبک زندگی، مشاوره تغذیه‌ای، فعالیت بدنی منظم و حمایت روانی از جمله اقدامات مؤثر در مدیریت یائسگی زودرس است و در صورت تشخیص زودهنگام، می‌توان گزینه‌هایی مانند انجماد تخمک یا بافت تخمدان را نیز برای حفظ باروری مدنظر قرار داد.

منبع: وبدا

برچسب ها: سن یائسگی ، یائسگی زودرس
