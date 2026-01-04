باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
لحظه هدف قرار گرفتن فلسطینیان در سواحل خان یونس + فیلم

ویدئوی منتشر شده، از لحظات هولناک حمله قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی به فلسطینیان حاضر در سواحل خان یونس را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - ویدیوی زیر لحظات وحشتناک حمله قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی به فلسطینیان حاضر در سواحل خان‌یونس واقع در جنوب غزه را نشان می‌دهد.

 

