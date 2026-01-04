به احتمال زیاد دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در جزیره کیش برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - تیم فوتبال پرسپولیس در دومین هفته از دور برگشت رقابت های لیگ برتر فوتبال باید به مصاف تیم فوتبال سپاهان برود و این در حالی است که پرسپولیس در بازی های برگشت نمی تواند به دلیل کیفیت پایین چمن شهر قدس در این ورزشگاه از سپاهانی ها میزبانی کند به همین دلیل مدیران باشگاه پرسپولیس قصد دارند این بازی را در جزیره کیش برگزار کنند.

تیم پرسپولیس پس از میزبانی از سپاهان در جزیره کیش در هفته هجدهم به اهواز می رود و این بهترین راه و گزینه برای قرمز های پایتخت است.

اوسمار ویرا در مورد میزبانی پرسپولیس در جزیره کیش هنوز اظهار نظری نداشته است و به نظر می رسد بعد از قزوین جزیره کیش هم به گزینه های میزبانی پرسپولیس اضافه شده است.

برچسب ها: پرسپولیس ، سپاهان
