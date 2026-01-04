لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی، روز یکشنبه به پکن سفر کرد تا از ۴ تا ۷ ژانویه دیداری رسمی با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به دعوت شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی، روز یکشنبه برای دیدار رسمی از چین از ۴ تا ۷ ژانویه وارد پکن شد.

رئیس جمهور کره جنوبی، روز دوشنبه در سفر خود به چین با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، دیدار خواهد کرد.

لی قرار است امروز یکشنبه وارد پکن شد و سپس روز سه شنبه به شانگهای سفر کند و از محل سابق دولت موقت کره بازدید کند.

گفته می شود دستور کار شامل زنجیره‌های تأمین، تجارت دیجیتال، مسائل زیست محیطی، گردشگری و پیشگیری از جرم است و انتظار می‌رود کره شمالی موضوع کلیدی آن باشد.

منبع: شین هوآ