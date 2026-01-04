باشگاه پرسپولیس قصد دارد در فصل آینده لیگ برتر فوتبال تیم «ب» این باشگاه را تشکیل دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - مدیران باشگاه پرسپولیس در تلاش برای خرید امتیاز یکی از تیم‌های دسته‌های پایین‌تر فوتبال برای راه‌اندازی تیم فوتبال «ب» پرسپولیس هستند.

فلسفه وجود تیم «ب» پرسپولیس که از زمان یحیی گل‌محمدی به مدیریت و اعضای هیأت مدیره وقت پرسپولیس پیشنهاد شده بود، این روز‌ها رنگ واقعی‌تر گرفته است و ممکن است کار‌های اداری آن تا قبل از عید نهایی شود.

در صورت به ثمر رسیدن مذاکرات مدیران پرسپولیس با دو سه گزینه مدنظر و خرید امتیاز آنها، پرسپولیس برای فصل آینده تیم فوتبال ب خواهد داشت.

هدف از تشکیل این تیم، استعدادیابی بهتر و باتجربه‌تر شدن بازیکنان مستعد جوان حاضر در آکادمی‌های پرسپولیس برای حضور در تیم بزرگسالان است.

