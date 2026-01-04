پخش ویژه برنامه «محفل ستاره ها» از روز شنبه ۱۳ دی همزمان با ولادت امیرالمومنین حضرت علی (ع) از شبکه سه سیما آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - از روز شنبه ۱۳ دی مصادف با ۱۳ رجب ولادت امیرالمومنین (ع) برنامه «محفل ستاره ها» با حضور کودکان و نوجوانان قرآنی پخش شد.

این برنامه کاری از گروه معارف شبکه سه است که هر روز حوالی ساعت ۲۱:۳۰ پخش خواهد شد.

در فصل چهارم «محفل ستاره ها» که کودکان و نوجوانان مدعوین و میهمانان و شرکت کنندگان اصلی آن هستند هدف آشنایی این نسل با مفاهیم قرآنی طراحی شده و زمینه‌ای فراهم کرده است تا توانایی‌های خود را در حوزه‌هایی مانند تلاوت، حفظ، قصه گویی و دیگر هنر‌های مرتبط با مفاهیم قرآنی ارائه کنند.

در «محفل ستاره‌ها»، احمد ابوالقاسمی، حامد شاکرنژاد، سید کاظم روح‌بخش، سیدجلال معصومی از کشور افغانستان و سیدحسنین الحلو از کشور عراق به عنوان میزبان حضور دارند که با نگاه آموزشی و انگیزشی به نوجوانان، به رشد و تقویت استعداد‌های آنها کمک می‌کنند.

«محفل ستاره ها» در ۴۵ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای تولید شده و با حضور عوامل برنامه محفل تجربه‌ای متفاوت برای نسل نوجوان رقم خواهد زد.

این برنامه علاوه بر شبکه سه ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه نهال هم پخش می‌شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سیما