معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ دهیاری‌ها خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی قربانی معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ دهیاری‌ها اظهار کرد: این بخشنامه هر ساله به استناد ماده ۳۵ آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها و در چارچوب وظایف حاکمیتی و نظارتی، با هدف ایجاد انضباط و شفافیت مالی و عملکردی، توسعه برنامه‌محوری و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در روستا‌های کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت توجه دهیاری‌ها به ملاحظات قانونی و اجرایی در فرآیند تهیه و تصویب بودجه، افزود: دهیاری‌ها به‌منظور خدمت‌رسانی هرچه بهتر به روستاییان و افزایش اثربخشی اعتبارات، باید پیش‌بینی دقیق و اصولی درآمد‌ها و هزینه‌ها را در دستور کار قرار دهند تا از کسری بودجه و ایجاد تعهدات مازاد بر درآمد جلوگیری شود.

معاون امور دهیاری‌ها شناسایی و افزایش درآمد‌های محلی قابل وصول در چارچوب قوانین و مقررات، رعایت نسبت ۴۰ درصد اعتبارات جاری و ۶۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ایجاد تعادل در منابع و مصارف بودجه را از مهم‌ترین نکات در تنظیم بودجه دهیاری‌ها برشمرد.

قربانی همچنین خاطرنشان کرد: دهیاری‌ها باید اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار دهند و در تعریف پروژه‌های جدید، طرح‌های درآمدزا و خرید ماشین‌آلات، پس از اطمینان از تأمین مالی و تحقق درآمد اقدام کنند.

وی در پایان با اشاره به زمان‌بندی قانونی تهیه و تصویب بودجه دهیاری‌ها تصریح کرد: بر اساس آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، بودجه پیشنهادی باید تا پایان دی‌ماه تهیه و حداکثر تا نیمه اسفندماه برای بررسی و اظهارنظر به شورای اسلامی روستا ارائه شود و پس از طی مراحل تأیید مراجع ذی‌صلاح، پیش از پایان سال جاری برای اجرا در سال آتی به دهیاری‌ها ابلاغ شود؛ امری که نقش مهمی در انتظام‌بخشی مالی و شفافیت عملکرد دهیاری‌ها خواهد داشت. گفتنی است متن کامل بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ دهیاری‌های کشور به پیوست این خبر منتشر شده و در پیوند زیر قابل مشاهده و دریافت است.

منبع: مهر

 

