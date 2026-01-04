معاون شهردار تهران و شهردار منطقه ۲۰ پایتخت، آخرین وضعیت احداث پروژه‌های اولویت‌دار شهرری را بازدید و بررسی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری، معاون شهردار تهران با همراهی شهردار منطقه ۲۰ تهران، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری شهر و مدیران کل معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، از برخی پروژه‌های منطقه ۲۰ تهران بازدید کرد.

احداث «مجموعه ورزشی شهدای تقی‌آباد»، «مجتمع تجاری ـ اداری صدف» و «مجموعه ورزشی شهدای گمنام»، همچنین «تعریض خیابان شهید فدایی در ضلع جنوب غربی حرم حضرت عبدالعظیم (ع)»، «سرای محله حمزه‌آباد»، «پل عبدالرحمن صوفی»، «باغ ایرانی»، «قطب گردشگری (بام ری)»، پروژه‌های بازدید و بررسی شده اخیر را تشکیل می‌دهد.

شهردار منطقه ۲۰ تهران ضمن ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت عملیات اجرایی پروژه‌های مذکور، از افتتاح مجموعه ورزشی شهدای تقی‌آباد و زمین چمن شهدای گمنام، تا پایان سال جاری خبر داد.

شنگی بهره‌برداری از این دو مجموعه ورزشی را گام مؤثری در افزایش سرانه‌های ورزشی در شهرری عنوان کرد.

گفتنی است، مجموعه ورزشی مسقف و چند منظوره شهدای تقی‌آباد، ۳۴۰۰ متر زیربنا دارد و در مرحله نصب تجهیزات قرار دارد. زمین چمن مصنوعی شهدای گمنام نیز واقع در بلوار بسیج شهرری به مساحت ۱۴ هزار مترمربع، با تجهیزاتی از جمله رختکن، فضای اداری و سکوی تماشاچیان، کمتر از ۳ ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

بر اساس این گزارش، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های شهری به ویژه در پهنه جنوبی تهران، از پشتیبانی لازم به منظور اتمام عملیات عمرانی و تامین تجهیزات این دو مجموعه ورزشی خبر داد.

برچسب ها: مجموعه ورزشی ، شهرداری تهران
خبرهای مرتبط
تست تراموا در تهران مثبت بود
شهرداری نباید وظایف ذاتی خود را رها کند و کار‌های غیرمرتبط را برعهده گیرد
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ دهیاری‌ها ابلاغ شد
چمران در جمع خبرنگاران:
طرح جامع ترافیک به‌زودی به صحن شورا می‌آید/ جابه‌جایی انبار‌های بازار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات بیشتر از طرح جدید کالابرگ الکترونیک/ اعتبار کالابرگ در صورت عدم استفاده می‌سوزد؟
رادان: والدین مراقب باشند فرزندانشان در تور کشته‌ساز‌ها نیفتند
عبور از مشکلات با همدلی و عقلانیت ممکن است
هوشیاری و همکاری اصناف پشتوانه اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی دولت است
آخرین اخبار
رادان: والدین مراقب باشند فرزندانشان در تور کشته‌ساز‌ها نیفتند
عبور از مشکلات با همدلی و عقلانیت ممکن است
هوشیاری و همکاری اصناف پشتوانه اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی دولت است
جزئیات بیشتر از طرح جدید کالابرگ الکترونیک/ اعتبار کالابرگ در صورت عدم استفاده می‌سوزد؟
شناسایی ۴۰ متهم انتشار اخبار جعلی اغتشاشات اخیر در فضای مجازی
انسجام ملی بزرگ‌ترین سرمایه ایران پس از جنگ ۱۲روزه است
آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های کشور/ ترافیک سنگین در هراز، پردیس-تهران و قزوین-کرج
دستگیری مخل نظم عمومی به ضرب گلوله پلیس
کشته‌سازی ضد انقلاب در رابطه با فوت ساغر اعتمادی دروغ از آب درآمد
دستگیری هدفمند لیدر‌های تحریک‌کننده اعتراضات آغاز شده است
مجسمه والرین به فرودگاه مهرآباد رسید
۱۵ مخدر جدید در کشور شناسایی شد
ضرورت هوشمندسازی جهت کاهش آمار تصادفات رانندگی
راه‌اندازی بازارچه دائمی خوداشتغالی بانوان در منطقه ۱۰
دهیار زیر حکم قصاص
تست تراموا در تهران مثبت بود
آتش‌سوزی در پارکینگ یک ساختمان مسکونی در غرب تهران
فرهادی: اجازه التهاب بازار را نمی‌دهیم
اجرای پایانه شرق با ۹ جبهه کاری در حال پیشرفت است
افتتاح دو مجموعه بزرگ ورزشی در شهرری تا پایان سال
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ دهیاری‌ها ابلاغ شد
میزان مشارکت مردمی سازمان بهزیستی در سال جاری ۳۷ درصد افزایش یافته است
تهران در مسیر میزبانی رویداد‌های بین‌المللی فرهنگی و گردشگری منطقه اکو
برنامه ریزی برای اطلاع رسانی گسترده و تسریع در تحویل کارت‌های هوشمند ملی رسوبی
قرار شوم برای قتل مرد جوان
استاندار تهران وظایف استانداری را با شهرداری اشتباه گرفته است
سامانه شناسایی منابع آلاینده به کجا رسید؟
تداخل مدیریتی؛ بزرگترین مانع شهرداری برای صیانت از بخش حریم
برنامه شهرداری به منظور کاهش تصادفات چیست؟
اعمال قانون بیش از یک میلیون و ۲۱۰هزار موتورسیکلت‌سوار در پاییز امسال در پایتخت