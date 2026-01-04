باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام جمعه - علیرضا کاظمی در نشست ستاد راهبری نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان گفت: در ۱۰۰ منطقه هدف، مجموعه‌ای از برنامه‌های ایجابی از جمله فعالیت‌های اوقات فراغت، برنامه‌های ورزشی و عبادی، برگزاری مراسم و مناسبت‌ها و نیز فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی با جدیت بیشتری اجرا می‌شود.

کاظمی با اشاره به اینکه اجرای موفق برنامه‌های پیشگیرانه مستلزم مشارکت گسترده است، افزود: تمامی معاونت‌های آموزش‌وپرورش در این فرآیند نقش دارند و در کنار آنها تشکل‌های دانش‌آموزی، بسیج دانش‌آموزی، اتحادیه دانش‌آموزی، سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز همکاری می‌کنند.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه تمرکز ویژه‌ای بر آسیب‌های اولویت‌دار صورت گرفته است، تصریح کرد: در حوزه دو آسیب مهم «خودکشی» و «اعتیاد»، توجه بیشتری اعمال شده و برنامه‌های گسترده‌تری برای پیشگیری از این مسائل طراحی و به اجرا درآمده است.

وی همچنین از اقدامات زیرساختی انجام‌شده در این زمینه خبر داد و گفت: اجرای اثربخش برنامه‌های پیشگیرانه نیازمند فراهم بودن زیرساخت‌های قانونی و اجرایی است که در همین راستا، نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان تدوین و ابلاغ شده است.

کاظمی راه‌اندازی خط تلفنی ۱۵۷۰ ویژه دانش‌آموزان و تقویت مراکز مشاوره را از دیگر اقدامات مهم آموزش‌وپرورش در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برشمرد.