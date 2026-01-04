وزیر آموزش‌وپرورش گفت: تعداد مناطق هدف اجرای برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از ۳۲ منطقه در سال گذشته به ۱۰۰ منطقه در سال جاری افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام جمعه - علیرضا کاظمی در نشست ستاد راهبری نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان  گفت: در ۱۰۰ منطقه هدف، مجموعه‌ای از برنامه‌های ایجابی از جمله فعالیت‌های اوقات فراغت، برنامه‌های ورزشی و عبادی، برگزاری مراسم و مناسبت‌ها و نیز فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی با جدیت بیشتری اجرا می‌شود.

کاظمی با اشاره به اینکه اجرای موفق برنامه‌های پیشگیرانه مستلزم مشارکت گسترده است، افزود: تمامی معاونت‌های آموزش‌وپرورش در این فرآیند نقش دارند و در کنار آنها تشکل‌های دانش‌آموزی، بسیج دانش‌آموزی، اتحادیه دانش‌آموزی، سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز همکاری می‌کنند.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه تمرکز ویژه‌ای بر آسیب‌های اولویت‌دار صورت گرفته است، تصریح کرد: در حوزه دو آسیب مهم «خودکشی» و «اعتیاد»، توجه بیشتری اعمال شده و برنامه‌های گسترده‌تری برای پیشگیری از این مسائل طراحی و به اجرا درآمده است.

وی همچنین از اقدامات زیرساختی انجام‌شده در این زمینه خبر داد و گفت: اجرای اثربخش برنامه‌های پیشگیرانه نیازمند فراهم بودن زیرساخت‌های قانونی و اجرایی است که در همین راستا، نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان تدوین و ابلاغ شده است.

کاظمی راه‌اندازی خط تلفنی ۱۵۷۰ ویژه دانش‌آموزان و تقویت مراکز مشاوره را از دیگر اقدامات مهم آموزش‌وپرورش در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برشمرد.

برچسب ها: آسیب های اجتماعی ، مشکلات دانش آموزان
خبرهای مرتبط
هم‌افزایی دستگاه‌ها؛ شرط موفقیت در کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان
شهروندخبرنگار خوزستان؛
قطعی مداوم برق دانش آموزان دره کایدستا کول سیرا را به دردسر انداخت + فیلم
جهانگیر: بچه‌های امروز به مدرسه تعلق خاطر ندارند
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد؛
لزوم ثبت دقیق اطلاعات دانش‌آموزان در سامانه رصد و پایش آسیب‌های اجتماعی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۹ غذایی که می‌توانید بدون ترس از افزایش وزن از آنها لذت ببرید
امتحانات نیمسال اول دانشگاه آزاد تهران مجازی می‌شود؟
آیا هوش مصنوعی مشاغل بخش مالی را خواهد بلعید؟
مشاهده یک سیاره سرگردان بزرگ در کهکشان راه شیری
اثرات مضر چربی حیوانی رد شد
درد مفاصل و کبودی؛ هشدار‌های اولیه هموفیلی در کودکان است
آلمان قصد دارد اعضای بدن انسان را در فضا تولید کند
ابداع یک هدست هوشمند که بیماری صرع را قبل از وقوع پیش‌بینی می‌کند
کاظمی: اعتکاف یکی از کامل‌ترین فرصت‌های تربیتی برای دانش‌آموزان است
آخرین اخبار
امتحانات نیمسال اول دانشگاه آزاد تهران مجازی می‌شود؟
اثرات مضر چربی حیوانی رد شد
آلمان قصد دارد اعضای بدن انسان را در فضا تولید کند
درد مفاصل و کبودی؛ هشدار‌های اولیه هموفیلی در کودکان است
آیا هوش مصنوعی مشاغل بخش مالی را خواهد بلعید؟
۹ غذایی که می‌توانید بدون ترس از افزایش وزن از آنها لذت ببرید
مشاهده یک سیاره سرگردان بزرگ در کهکشان راه شیری
ابداع یک هدست هوشمند که بیماری صرع را قبل از وقوع پیش‌بینی می‌کند
کاظمی: اعتکاف یکی از کامل‌ترین فرصت‌های تربیتی برای دانش‌آموزان است
توسعه پوشش بیمه‌ای سالمندان در مسیر اجرا
برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مهندسان عمران به کوشش جهاد دانشگاهی تهران
خلوت اعتکاف فرصتی برای خانه‌تکانی درونی است
سه ماهواره ایرانی با موفقیت وارد فاز تست‌های مداری شدند
شکل‌گیری زیست‌بوم ملی فناوری‌های عصبی با ۹ هزار پژوهشگر
هم‌افزایی دستگاه‌ها؛ شرط موفقیت در کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان
اجرای برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در ۱۰۰ منطقه کشور
هشدار درباره یائسگی زودرس؛ از ناباروری تا پوکی استخوان
جهانگیر: بچه‌های امروز به مدرسه تعلق خاطر ندارند
بعید است کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت پزشکی تصویب شود