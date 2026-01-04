باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ربودن نیکلاس مادورو، رهبر ونزوئلا، توسط آمریکا پرسشهای زیادی درباره اینکه چه کسی کشور نفتخیز را اداره میکند، ایجاد کرده است.
ترامپ روز شنبه اعلام کرد که دلسی رودریگز، عضو گروه قدرتمند در رأس دولت ونزوئلا، پس از دستگیری مادورو سوگند یاد کرده و با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفتوگو داشته است؛ موضوعی که گمانهزنیها درباره تسلط او بر قدرت را افزایش داده است.
طبق قانون اساسی ونزوئلا، رودریگز در غیاب مادورو بهعنوان رئیسجمهور موقت عمل میکند و دیوان عالی کشور نیز دستور داد او نقش ریاستجمهوری را از شنبه شب بر عهده بگیرد.
با این حال، بلافاصله پس از اظهارات ترامپ، رودریگز در تلویزیون دولتی ظاهر شد و در کنار برادرش خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی، دیوسادو کابلو، وزیر کشور، و ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع، گفت که مادورو همچنان تنها رئیسجمهور ونزوئلا است. این حضور مشترک نشان داد که گروهی که قدرت را با مادورو تقسیم کرده بودند، فعلاً متحد باقی ماندهاند.
ترامپ همچنین همکاری با رهبر اپوزیسیون و برنده جایزه نوبل، ماریا کورینا ماچادو، را رد کرد و گفت او در کشور حمایت کافی ندارد. پس از آنکه ماچادو از شرکت در انتخابات ۲۰۲۴ ونزوئلا منع شد، ناظران بینالمللی میگویند نامزد جانشین او با پیروزی قاطع رأی آورد، هرچند دولت مادورو ادعای پیروزی داشت.
رویترز مدعی است بیش از یک دهه است که قدرت واقعی در ونزوئلا در اختیار یک حلقه کوچک از مقامات ارشد است. تحلیلگران و مقامات ادعا می کنند این سیستم وابسته به شبکه گستردهای از وفاداران و سازمانهای امنیتی است که با فساد و نظارت تقویت شدهاند.
در حلقه داخلی، توازن میان غیرنظامیان و نظامیان برقرار است. هر عضو شبکه منافع و شبکههای حمایت خاص خود را دارد. در حال حاضر، رودریگز و برادرش نماینده جناح غیرنظامی هستند و پادرینو و کابلو نماینده جناح نظامی.
این ساختار قدرت، به گفته مقامات و تحلیلگران نظامی، کار را برای از بین بردن دولت فعلی ونزوئلا پیچیدهتر از حذف مادورو میکند.
یک مقام سابق آمریکایی گفت: «میتوانید هر تعداد از اعضای دولت ونزوئلا را حذف کنید، اما برای تأثیرگذاری واقعی باید چندین بازیگر در سطوح مختلف کنار بروند.»
منبع: رویترز