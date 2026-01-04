وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران گفت: رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی یکی از اولویت‌های جدی آموزش و پرورش است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام جمعه - علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران گفت: رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی یکی از اولویت‌های جدی آموزش و پرورش است و در همین چارچوب، سامانه «نماد» به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم این حوزه طراحی و اجرایی شده است. هدف از برگزاری این نشست، ارائه گزارشی از وضعیت موجود و بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و رهنمودهای تخصصی بود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه این جلسه دستاوردهای ارزشمندی به همراه داشت، افزود: مباحث مهم و کاربردی در این نشست مطرح شد و ما مصمم هستیم این مسیر را با جدیت ادامه دهیم. هم‌افزایی و همکاری میان دستگاه‌ها محور اصلی برنامه‌های ماست، زیرا آسیب‌های اجتماعی ماهیتی چندبعدی دارند و بدون مشارکت همه نهادها، دستیابی به نتایج مطلوب ممکن نیست.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: هدف اصلی این جلسات، رسیدگی مؤثر و همه‌جانبه به آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان با همراهی تمامی دستگاه‌هاست. آینده کشور به سلامت روانی، اجتماعی و روحی نسل دانش‌آموز وابسته است و همه باید در این زمینه مسئولانه ایفای نقش کنند.

سامانه نماد؛ بستری برای مداخلات هوشمند و به‌موقع

در ادامه، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه گفت: سامانه «نماد» که در سال‌های گذشته طراحی و عملیاتی شده، اکنون به‌صورت برخط به دستگاه‌های همکار متصل است. این ارتباط امکان ارجاع هوشمند موارد را فراهم کرده و به محض شناسایی مشکلاتی مانند افت تحصیلی، ترک تحصیل، افسردگی یا مسائل جسمی و روانی دانش‌آموزان، مداخلات سریع و مؤثر آغاز می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اهداف این اقدامات خاطرنشان کرد: هدف اصلی، کنترل آسیب‌ها و صیانت از سرمایه انسانی کشور است. دانش‌آموزان آینده‌سازان ایران هستند و حمایت به‌موقع از آنان زمینه شکوفایی استعدادهایشان را فراهم می‌کند.

جهانگیر درباره سطح تعامل میان قوه قضائیه و آموزش و پرورش گفت: این همکاری از سال‌های گذشته به‌صورت مستمر و مؤثر جریان داشته و برنامه‌های مشترکی در حوزه پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم اجرا شده است؛ از جمله طرح «قاضی در مدرسه» که با ارائه آموزش‌های حقوقی و پیشگیرانه به دانش‌آموزان، والدین و مدیران مدارس همراه است.

وی در پایان تأکید کرد: این اقدامات با رویکردی هم‌افزا، زمینه ارتقای شرایط تحصیلی و تربیتی دانش‌آموزان را فراهم می‌کند تا آنان در محیطی امن و پویا مسیر رشد خود را طی کرده و برای ساخت آینده کشور آماده شوند.

در پایان این گفت‌وگو، بر تداوم جلسات مشترک، تقویت نقش سامانه نماد، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، تربیتی، دینی و اجتماعی و همچنین گسترش همکاری میان همه دستگاه‌های مسئول برای کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان تأکید شد.

