باشگاه خبرنگاران جوان _بهزاد کیامهراز برگزاری آیین معنوی اعتکاف امسال با محوریت این کانونها و میزبانی ۳۳ مسجد در سراسر استان خبر داد و تأکید کرد: برنامهریزیها با هدف مشارکت حداکثری نسل جوان وبا رویکردی تعلیممحورانجام شده است.
وی افزود:این برنامهریزیها شامل فعالیتهای فرهنگی، قرآنی و تربیتی تدارک دیده شده تا اعتکاف امسال اثربخش و تعلیم محور برگزار شود.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد کردستان با اشاره به اهمیت این ایام، اعتکاف را یکی از حیاتیترین فرصتهای تربیتی مساجد برشمرد وگفت: از اصحاب رسانه درخواست میشود با انعکاس مناسب این رویداد، تلاشهای مساجد و کانونها در حوزه تربیت دینی نسل جوان را به خوبی نمایان سازند. کیامهر همچنین به مساجد میزبان اعتکاف در شهرستانهای مختلف استان اشاره کرد وافزود: در شهرستان سنندج، مساجد جامع شامل صحن قدیم و جدید، ارتش، مهدیه، دانشگاه کردستان و دانشگاه علوم پزشکی پذیرای معتکفین هستند.
وی بیان کرد:شهرستان بیجارنیز با اختصاص یازده مسجد ازجمله مساجد جوادالائمه، فاطمیه، جامع، الحسین، قائم، توپآغاج، بابارشانی، پیرتاج، حسنآباد، جعفرآباد و آقبلاغ، میزبان برگزاری این آیین معنوی است.
کیامهر افزود: همچنین در شهرستان کامیاران، مسجد امام حسین (ع) و مسجد امام حسن (ع) برگزارکننده برنامههای اعتکاف با تمرکز بر نقش کانونهای فرهنگی هنری خواهند بود.
وی ادامه داد: در شهرستان قروه نیز مساجد الزهرا، امام حسن (قلعه)، جامع قروه، مساجد جامع، امام رضا (ع) و فاطمیه سریش آباد، مساجد جامع و محمد رسول الله (ص) دلبران، مسجد جامع شهر مالوجه، مسجد جامع شهر دزج، مسجد روستای بهارلو، مسجد النبی و صاحب الزمان (عج) روستای وینسارمیزبان این مراسم هستند.
مراسم پرفیض اعتکاف در ایام البیض که روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماه رجب همزمان با میلاد با سعادت امام علی (ع) است، برگزارمی شود و معتکفان برای انس با معبود گاهى به گوشهای خلوت در مساجد پناه میبرند و دور از همه عنوانها و تعلقات مادى با خدا خلوت میکنند و این امر به ویژه برای نسل نوجوان و جوان میتواند زمینه قرب الهی را فراهم کند.