باشگاه خبرنگاران جوان _بهزاد کیامهراز برگزاری آیین معنوی ‏اعتکاف امسال با محوریت این کانون‌ها و ‏میزبانی ۳۳ مسجد در سراسر استان ‏خبر داد و تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌ها با هدف ‏مشارکت حداکثری نسل جوان وبا ‏رویکردی تعلیم‌محورانجام شده است. ‏

وی افزود:این برنامه‌ریزی‌ها شامل فعالیت‌های فرهنگی، قرآنی و تربیتی تدارک ‏دیده شده تا اعتکاف امسال اثربخش و تعلیم محور برگزار شود. ‏

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان با اشاره به اهمیت این ایام، ‏اعتکاف را یکی از حیاتی‌ترین فرصت‌های تربیتی مساجد برشمرد وگفت: از ‏اصحاب رسانه درخواست می‌شود با انعکاس مناسب این رویداد، تلاش‌های ‏مساجد و کانون‌ها در حوزه تربیت دینی نسل جوان را به خوبی نمایان سازند. ‏کیامهر همچنین به مساجد میزبان اعتکاف در شهرستان‌های مختلف استان اشاره ‏کرد وافزود: در شهرستان سنندج، مساجد جامع شامل صحن قدیم و جدید، ‏ارتش، ‏مهدیه، دانشگاه کردستان و دانشگاه علوم پزشکی پذیرای معتکفین هستند. ‏

وی بیان کرد:شهرستان بیجارنیز با اختصاص یازده مسجد ازجمله مساجد ‏جوادالائمه، فاطمیه، ‏جامع، الحسین، قائم، توپ‌آغاج، بابارشانی، پیرتاج، حسن‌آباد، ‏جعفرآباد و آق‌بلاغ، ‏میزبان برگزاری این آیین معنوی است. ‏‎

کیامهر افزود: همچنین در شهرستان کامیاران، مسجد امام حسین (ع) و مسجد امام ‏حسن (ع) برگزارکننده برنامه‌های اعتکاف با تمرکز بر نقش کانون‌های فرهنگی ‏هنری خواهند بود. ‏

وی ادامه داد: در شهرستان قروه نیز مساجد الزهرا، امام حسن (قلعه)، جامع ‏قروه، مساجد جامع، امام رضا (ع) و فاطمیه سریش آباد، مساجد جامع و محمد ‏رسول الله (ص) دلبران، مسجد جامع شهر مالوجه، مسجد جامع شهر دزج، مسجد ‏روستای بهارلو، مسجد النبی و صاحب الزمان (عج) روستای وینسارمیزبان این ‏مراسم هستند‎. ‎

مراسم پرفیض اعتکاف در ایام البیض که روز‌های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماه رجب ‏‎ ‎همزمان با میلاد با سعادت ‏امام علی (ع) است، برگزارمی شود و معتکفان برای انس با معبود گاهى به گوشه‏‌ای خلوت ‏در مساجد پناه میبرند و دور از همه عنوان‏ها و تعلقات مادى با خدا خلوت می‌کنند و این ‏امر به ویژه برای نسل نوجوان و جوان می‌تواند زمینه قرب الهی را فراهم کند‎. ‎