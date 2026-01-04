رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بانه اظهار داشت: طی دو هفته بارش بی سابقه برف، در گردنه‌های شهرستان تا ۵/۴ متر نیز مشاهده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-پریسا بهرامی؛  عبدالرحمن عبدالهی رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بانه بیان داشت: طی دو هفته اخیرکه شاهد بارش برف در سطح شهرستان بودیم که در ۱۰ سال گذشته بی سابقه بوده و این بارش‌های پی در پی باعث شد در بعضی از نقاط (گردنه ها) ارتفاع برف انباشته به ۵/۴ متر برسد.

وی ادامه داد: بیشتر محور‌ها به ویژه راه‌های روستای مسدود بودند که با در نظر گرفتن اولویت محور‌های شریانی و اصلی با تلاش راهداران سختکوش بازگشایی شدند (۱۳۱ کیلومتر راه اصلی و مسیر ۲۲۰روستا) و راه ۵۰ روستا همچنان مسدود است.

عبدالهی افزود: راهداران بصورت شبانه روزی تلاش کردند که ضمن تشکر و قدردانی از این مردان بزرگ که با غول سفید پنجه در پنجه گذاشتند تا مسیر‌ها کمترین مسدودی را داشته باشند.

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بانه در پایان یادآور شد در این عملیات راهداری زمستانی، بیش از ۴۰۰تن شن و نمک برای برفروبی و یخ زدایی مصرف شده، همچنین راهداران به ۹۰۰دستگاه خودروی گرفتار در برف امدادرسانی کردند.

برچسب ها: برف ، کردستان ، بانه
