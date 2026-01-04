کره شمالی روز یکشنبه و همزمان با سفر لی جائه میونگ به چین، دست‌کم دو موشک بالستیک به دریای بین کره‌ها و ژاپن شلیک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کره شمالی روز یکشنبه، درست همزمان با سفر لی جائه میونگ، رئیس‌جمهور کره جنوبی، به چین، دست به پرتاب حداقل دو موشک بالستیک زد. این نخستین آزمایش موشکی پیونگ‌یانگ در دو ماه اخیر بود و تنها چند ساعت پس از حمله آمریکا به ونزوئلا انجام شد.

موشک‌ها از پایتخت پیونگ‌یانگ به دریای بین کره‌ها و ژاپن پرتاب شدند و حدود ۹۰۰ تا ۹۵۰ کیلومتر مسیر طی کردند. کارشناسان می‌گویند هدف کره شمالی «ارسال پیام بازدارنده به چین و تمایز خود از ونزوئلا» است و نشان دادن قدرت هسته‌ای و نظامی کشور است.

سئول و توکیو پرتاب‌ها را محکوم کردند و کره جنوبی جلسه اضطراری امنیتی برگزار کرد، در حالی که ژاپن اعتراض رسمی ارائه داد. آمریکا اعلام کرد تهدید فوری برای نیرو‌های خود یا متحدانش وجود ندارد و با شرکا در حال مشورت است.

رهبر کره شمالی، کیم جونگ اون، پیش از این بازدید‌هایی از کارخانه‌های تسلیحات و یک زیردریایی هسته‌ای داشته و آزمایش موشکی را برای آماده‌سازی نهمین کنگره حزب کارگران هدایت کرده است.

در همین حال، کره جنوبی امیدوار است چین نقش میانجی در ترویج صلح در شبه‌جزیره ایفا کند و بخشی از دیدار رئیس‌جمهور سئول با شی جین‌پینگ به ترغیب پکن برای تسهیل گفت‌و‌گو با پیونگ‌یانگ اختصاص دارد.

منبع: رویترز

