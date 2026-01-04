رادیو اعتکاف همزمان با ایام معنوی اعتکاف، فعالیت خود را در خراسان جنوبی آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - صالحی بیک معاون صدای صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: رادیو اعتکاف در دو نوبت صبحگاهی و عصرگاهی با حضور عوامل برنامهساز رادیو خراسان جنوبی در مساجد سطح استان روی آنتن میرود و با برقراری ارتباطهای تلفنی با مساجد شهرستانها، حالوهوای معنوی معتکفان را به سمع شنوندگان میرساند.
وی افزود: این برنامه امروز ساعت ۱۲:۲۰ و ۱۶:۳۰ از رادیو خراسان جنوبی پخش میشود و مخاطبان میتوانند شنونده برنامههای این رادیوی مناسبتی باشند.
این رادیوی مناسبتی همزمان با آغاز ایام اعتکاف فعالیت خود را شروع کرده و تا پایان این ایام معنوی ادامه خواهد داشت.
عوامل برنامهساز رادیو اعتکاف در طول این مدت در جمع معتکفان دانشجویی، دانشآموزی، بانوان و دیگر اقشار مردم حضور مییابند و با انعکاس برنامههای عبادی، فرهنگی و معنوی مساجد، فضای اعتکاف را به مخاطبان منتقل میکنند.