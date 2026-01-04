شهروندخبرنگار ما به مناسبت روز پدر گوشه هایی از مراسم درختکاری در شهر خور استان فارس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم درختکاری به مناسبت روز پدر در شهرستان خور استان اصفهان برگزار شد. این مراسم به همت انجمن سبزاندیشان خور و با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لارستان، با حضور با حضور جمعی از دوستداران طبیعت، در تنگ خور (ورودی چاه آب شیرین حاج امین) برگزار شد.

این مراسم با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست، توسعه فضای سبز و گرامیداشت مقام پدر، در فضایی صمیمی و مشارکت‌محور برگزار شد و حاضران با کاشت نهال، بار دیگر بر اهمیت حفظ منابع طبیعی تأکید کردند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مدینه صابری - اصفهان

