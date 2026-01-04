شهروندخبرنگار ما به مناسبت روز پدر گوشه هایی از مراسم درختکاری در شهر خور استان فارس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم درختکاری به مناسبت روز پدر در شهرستان خور استان اصفهان برگزار شد. این مراسم به همت انجمن سبزاندیشان خور و با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لارستان، با حضور با حضور جمعی از دوستداران طبیعت، در تنگ خور (ورودی چاه آب شیرین حاج امین) برگزار شد.
این مراسم با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست، توسعه فضای سبز و گرامیداشت مقام پدر، در فضایی صمیمی و مشارکت‌محور برگزار شد و حاضران با کاشت نهال، بار دیگر بر اهمیت حفظ منابع طبیعی تأکید کردند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مدینه صابری - اصفهان

برگزاری مراسم درختکاری همزمان با روز پدر در خور + عکس

برگزاری مراسم درختکاری همزمان با روز پدر در خور + عکس

برگزاری مراسم درختکاری همزمان با روز پدر در خور + عکس

برگزاری مراسم درختکاری همزمان با روز پدر در خور + عکس

برگزاری مراسم درختکاری همزمان با روز پدر در خور + عکس

برگزاری مراسم درختکاری همزمان با روز پدر در خور + عکس

برگزاری مراسم درختکاری همزمان با روز پدر در خور + عکس

برگزاری مراسم درختکاری همزمان با روز پدر در خور + عکس

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: روز پدر ، درختکاری ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
مراسم جشن ولادت امام علی(ع) را با ما به اشتراک بگذارید
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
حال و هوای کاشمر در شب میلاد امام علی (ع) + فیلم
شهروندخبرنگار چهارمحال و بختیاری؛
اجرای دکلمه دانش آموز روستای جغدان به مناسبت روز پدر + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری مراسم اعتکاف دانش آموزی در اصفهان + فیلم
مرمت روستای تاریخی بالا عباس آباد درخواست گردشگران شد + فیلم
توزیع ۶ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند صالح آبادی + فیلم
برگزاری مراسم درختکاری همزمان با روز پدر در خور + عکس
آخرین اخبار
برگزاری مراسم درختکاری همزمان با روز پدر در خور + عکس
توزیع ۶ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند صالح آبادی + فیلم
مرمت روستای تاریخی بالا عباس آباد درخواست گردشگران شد + فیلم
برگزاری مراسم اعتکاف دانش آموزی در اصفهان + فیلم
گزارش تصویری از برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در محله گورت اصفهان
گزارش تصویری از برگزاری مراسم اعتکاف در مساجد قم
پخت کیک ۱۸ متری در بندر ماهشهر به مناسبت ولادت امام علی (ع)
جشن و سرور اهالی روستای ملوند عشق آباد در سالروز میلاد امام علی (ع)