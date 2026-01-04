باشگاه خبرنگاران جوان - «دیوار دفاعی» اثری تاریخی و مهیج است که چالش‌های کارگران شرکت نفت در برابر کارگران انگلیسی را در روز‌های ملی شدن صنعت نفت بیان می‌کند.

فیلمبرداری این سریال از آبان شروع شده و همچنان ادامه دارد. نویسندگی این سریال را کریم خودسیانی و حمزه صالحی برعهده دارند.

سریال تلویزیونی «دیوار دفاعی» با محوریت تاریخ معاصر این روز‌ها در مرحله تصویربرداری قرار دارد.

تولید این مجموعه ۳۰ قسمتی به سفارش سیمافیلم است که تصویربرداری آن در چند لوکیشن مختلف شامل تهران، شهرک دفاع مقدس، شهرک سینمایی ـ تلویزیونی غزالی و همچنین مناطق جنوبی کشور انجام می‌شود.

منبع: روابط عمومی سریال