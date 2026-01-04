نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق فرهنگ غدیر، گفت: درک این پدیده فرهنگی بدون شناخت تقابلی و رجوع به متن اصیل ممکن نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران در کنگره بین‌المللی «راهکار‌های گسترش فرهنگ غدیر و ترویج نهج‌البلاغه» که در سالن سردار شهید سلیمانی دانشگاه آزاد اسلامی ساری برگزار شد، با تأکید بر آداب و سنن اجتماعی واقعه غدیر، گفت: ترویج فرهنگ غدیر منوط به شناخت دقیق و عالمانه این فرهنگ است.

او با بیان اینکه نخستین مسیر شناخت، «شناخت از طریق تقابل» است، افزود: باید دانست فرهنگ غدیر با چه جریان‌هایی ناسازگار است؛ این فرهنگ در تضاد مطلق با شرک، جاهلیت و اسلامِ منهای اهل‌بیت قرار دارد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران گفت: فرهنگ اموی که خلافت را به سلطنت و اشرافیت تبدیل کرد و در ادامه فرهنگ عباسی و نظام‌های شاهنشاهی، در تقابل آشکار با غدیر بودند و امروز نیز جریان‌های الحادی چپ، تفکرات لیبرالیستی و کاپیتالیستی و اندیشه سکولاریسم، در تعارض با این فرهنگ الهی قرار دارند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به رویکرد دوم شناخت، افزود: شناخت از طریق متن اصلی، مسیر دوم فهم فرهنگ غدیر است و برای دستیابی به این شناخت باید به متون اصیلی رجوع کرد که این فرهنگ از آنها نشأت گرفته است.

او نهج‌البلاغه را مهم‌ترین منبع این حوزه دانست و گفت: هرچند قرن‌ها از نهج‌البلاغه بهره برده‌ایم، اما این کتاب تمام کلام امیرالمؤمنین (ع) را در بر ندارد و بخشی از سخنان حضرت یا تقطیع شده یا نقل نشده است.

آیت‌الله محمدی لائینی گفت: تدوین کتاب «تمام نهج‌البلاغه» توسط آیت‌الله موسوی، پاسخی علمی و تاریخی به این خلأ است؛ اثری که حاصل قریب به ۳۰ سال پژوهش و مطالعه بیش از ۸۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های مختلف جهان است.

او با اشاره به حجم این اثر، گفت: کتاب «تمام نهج‌البلاغه» با بیش از هزار و ۵۰۰ صفحه، نسبت به نسخه مشهور نهج‌البلاغه افزایش چشمگیری دارد و یادگاری ماندگار در تبیین فرهنگ علوی به شمار می‌رود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در پایان گفت: آیت‌الله موسوی یادگاری پایدار و ماندگار، هم‌سنگ با عظمت نهج‌البلاغه، از خود به جای گذاشته‌اند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: غدیر خم ، جشنواره غدیر
خبرهای مرتبط
جشن شکرانه عید غدیر در مازندران
برگزاری جشن‌های دهه امامت و ولایت در ۳۰۸ امامزاده و بقعه متبرکه مازندران
توزیع ۳۶ هزار پرس اطعام غدیر در بقاع متبرکه مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
وقف یک واحد ساختمان تجاری مسکونی در قائمشهر 
۳ بوکسور و مشاور فنی مازندرانی در تیم ملی بوکس
تملک زمین تصفیه‌خانه فاضلاب فریدونکنار؛ گام مهم آبفا مازندران در توسعه زیرساخت‌های بهداشتی
شناخت فرهنگ غدیر بدون رجوع به متن اصیل ممکن نیست
جریمه بیش 2 و نیم میلیارد ریالی برای یک محتکر مرغ