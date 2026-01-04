باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران در کنگره بین‌المللی «راهکار‌های گسترش فرهنگ غدیر و ترویج نهج‌البلاغه» که در سالن سردار شهید سلیمانی دانشگاه آزاد اسلامی ساری برگزار شد، با تأکید بر آداب و سنن اجتماعی واقعه غدیر، گفت: ترویج فرهنگ غدیر منوط به شناخت دقیق و عالمانه این فرهنگ است.

او با بیان اینکه نخستین مسیر شناخت، «شناخت از طریق تقابل» است، افزود: باید دانست فرهنگ غدیر با چه جریان‌هایی ناسازگار است؛ این فرهنگ در تضاد مطلق با شرک، جاهلیت و اسلامِ منهای اهل‌بیت قرار دارد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران گفت: فرهنگ اموی که خلافت را به سلطنت و اشرافیت تبدیل کرد و در ادامه فرهنگ عباسی و نظام‌های شاهنشاهی، در تقابل آشکار با غدیر بودند و امروز نیز جریان‌های الحادی چپ، تفکرات لیبرالیستی و کاپیتالیستی و اندیشه سکولاریسم، در تعارض با این فرهنگ الهی قرار دارند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به رویکرد دوم شناخت، افزود: شناخت از طریق متن اصلی، مسیر دوم فهم فرهنگ غدیر است و برای دستیابی به این شناخت باید به متون اصیلی رجوع کرد که این فرهنگ از آنها نشأت گرفته است.

او نهج‌البلاغه را مهم‌ترین منبع این حوزه دانست و گفت: هرچند قرن‌ها از نهج‌البلاغه بهره برده‌ایم، اما این کتاب تمام کلام امیرالمؤمنین (ع) را در بر ندارد و بخشی از سخنان حضرت یا تقطیع شده یا نقل نشده است.

آیت‌الله محمدی لائینی گفت: تدوین کتاب «تمام نهج‌البلاغه» توسط آیت‌الله موسوی، پاسخی علمی و تاریخی به این خلأ است؛ اثری که حاصل قریب به ۳۰ سال پژوهش و مطالعه بیش از ۸۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های مختلف جهان است.

او با اشاره به حجم این اثر، گفت: کتاب «تمام نهج‌البلاغه» با بیش از هزار و ۵۰۰ صفحه، نسبت به نسخه مشهور نهج‌البلاغه افزایش چشمگیری دارد و یادگاری ماندگار در تبیین فرهنگ علوی به شمار می‌رود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در پایان گفت: آیت‌الله موسوی یادگاری پایدار و ماندگار، هم‌سنگ با عظمت نهج‌البلاغه، از خود به جای گذاشته‌اند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران