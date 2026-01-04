استاندار گیلان با بیان اینکه شهرداران در راستای فضای منظر شهری کوشا باشند، گفت: درختکاری در ورودی شهرهای گیلان با جدیت پیگیری و انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _  هادی حق شناس ،‌استاندار گیلان امروز در نشست با شهرداران گیلان اظهار داشت : فعالیت های شهری را به پایان سال موکل نکنید.‌

استاندار گیلان با اشاره به اینکه تمامی مطالبات کشاورزان در حوزه های مختلف از جمله برنج ، چایکاران و مرکبات پرداخت شده است، گفت : خوشبختانه امسال قیمت ها مناسب بوده و کشاورزان از این روال تا حدی راضی بودند.‌

حق شناس به ظرفیت گردشگری اشاره و  اذعان داشت : حضور مسافران در استان زمینه پذیرش و اسکان  در هتل ها را افزایش و ضریب بهره گیری از هتل ها گیلان نسبت به میانگین کل کشور بیشتر است. 

وی با تاکید بر اینکه به معیشت و اقتصاد مردم توجه شود،  ادامه داد: وظیفه همگان است در شرایط کنونی وتورم بالا ، با همکاری و هم دلی  حال مردم را خوب کنیم.‌

استاندار گیلان اذعان داشت : درختکاری در ورودی شهرها مورد توجه قرار گیرد با توجه به موقعیت جغرافیایی و آب وهوایی  در همه فصول می توان در استان درختکاری انجام داد.‌

وی با اشاره به اینکه به بهانه های مختلف می توان حال مردم را خوب کنیم ،‌گفت :  در تورم بالا مردم از لحاظ معیشت تحت فشار هستند دولت سعی بر این دارد برای کاهش فشارهای اقتصاد ی تصمیمات مطلوبی در این زمینه اتخاذ کند.

برچسب ها: شهرداران ، درختکاری ، پسماند
