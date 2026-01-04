باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده – بهزاد برارزاده مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: زمین تصفیه‌خانه فاضلاب فریدونکنار به مساحت ۶.۹ هکتار در اختیار شرکت قرار گرفت که این اقدام بستر اجرای یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیربنایی و زیست‌محیطی شهرستان فریدونکنار را فراهم می‌کند.

او، فرآیند تصفیه‌خانه را لجن فعال از نوع هوادهی گسترده همراه با حذف نیتروژن و فسفر بیان کرد و افزود: اجرای این پروژه نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های بهداشتی، حفاظت از محیط‌زیست و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت.

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران گفت: در فاز نخست پروژه، ظرفیت تصفیه‌خانه ۴ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز پیش‌بینی شده که اجرای آن از طریق مناقصه به روش EPC در دستور کار قرار دارد و در این مرحله ۲۵ هزار و ۳۰۰ نفر از جمعیت شهرستان فریدونکنار تحت پوشش خدمات جمع آوری فاضلاب قرار می‌گیرند.

برارزاده با اشاره به برنامه‌ریزی بلندمدت این طرح، افزود: ظرفیت نهایی تصفیه‌خانه ۱۳ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز خواهد بود و در افق طرح جمعیتی حدود ۷۶ هزار نفر از خدمات این طرح بهره‌مند خواهند شد.

او گفت: اجرای ۱۷۶ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در سطح شهرستان فریدونکنار پیش‌بینی شده که تکمیل آن نقش بسزایی در ساماندهی فاضلاب شهری، کاهش مخاطرات زیست‌محیطی و تحقق توسعه پایدار منطقه خواهد داشت.