جشنواره ملی اسباب بازی

جشنواره ملی اسباب بازی
عکاس هلیا سعیدی
تاریخ انتشار ۱۶ دی ۱۴۰۴ ۰۸:۳۱
دهمین دوره جشنواره ملی اسباب بازی از ۱۱ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال برگزاری است.

دهمین دوره جشنواره ملی اسباب بازی از ۱۱ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال برگزاری است.
برچسب ها: جشنواره کودک ، جشنواره اسباب بازی
