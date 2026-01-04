گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ و سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور هفته جاری مجلس قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسات علنی مجلس در هفته جاری در روز‌های دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که موارد کاری آن به شرح زیر است.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه دوجانبه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه دوجانبه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درباره طرح نحوه تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری‌های مالیاتی طرح پهنه راه

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه پروتکل همکاری و تبادل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر، مورخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور

سوال سیدنجیب حسینی نماینده مینودشت از وزیر امور اقتصادی و دارایی

ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور توسط رئیس دوران محاسبات کشور