در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۹۶۲ واحد در سطح ۴ میلیون و ۷۱ هزار واحدی به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۹۶۲ واحد در سطح ۴ میلیون و ۷۱ هزار واحدی به کار خود پایان داد.   فملی، فولاد و نوری سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، نماد، اروند و وبملت سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۱۵ هزار و ۲۱۱ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۸۹ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۲ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین شیمیایی و فرآورده نفتی درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

آتیه ملت ۴، اهرم و آیته  ملت بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، وبملت و خساپا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

