باشگاه خبرنگاران جوان - پس از اینکه باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به دلیل کیفیت زمین شهر قدس قید میزبانی در این ورزشگاه را زدند و قبل از اعلام رسمی این ۲ باشگاه برای معرفی میزبان، مدیران شهر قدس اعلام کردند این ورزشگاه تا ۶ هفته نمی‌تواند میزبانی رقابت‌های لیگ برتر را بر عهده بگیرد.

گفته می‌شود بلافاصله پس از پایان دیدار استقلال و گل‌گهر عملیات بهسازی چمن ازسرگرفته شد و اقداماتی مانند هوادهی زمین و سایر فرایند‌های فنی در دستور کار قرار گرفت. مسئولان شهر قدس در تلاش هستند تا زمین ورزشگاه را تا تاریخ ۲۷ دی‌ماه به شرایط قابل‌استفاده برسانند.

در شرایطی که بحث احتمال بلااستفاده ماندن ورزشگاه در ۳ هفته ابتدایی دور برگشت لیگ مطرح شده، قرار است در روز‌های آینده و پس از برگزاری جلسات کارشناسی شهرداری با پیمانکار چمن، زمان دقیق بازگشت زمین ورزشگاه شهدای شهر قدس به شرایط استاندارد و باکیفیت مشخص شود.