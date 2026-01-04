رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان، از وقوع یک حادثه مسمومیت با گاز منوکسید کربن در شهرستان سقز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -بابک هدائی اظهارکرد:پس از دریافت گزارش مسمومیت یک خانواده ۶ نفره در سقز با گاز مونوکسیدکربن، کارشناسان اورژانس ۱۱۰ سقز بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

 وی افزود:نیرو‌های اورژانس در صحنه، اقدامات درمانی اولیه و مراقبت‌های حیاتی پیش‌بیمارستانی لازم را برای هر ۶ مصدوم انجام دادند.

هدائی بیان کرد:پس از تثبیت وضعیت، هر شش عضو خانواده جهت انجام معاینات تخصصی و دریافت خدمات درمانی تکمیلی، با آمبولانس به بیمارستان امام خمینی (ره) سقز منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان با تأکید بر خطرات مرگبار گاز منوکسید کربن (گاز بی‌رنگ و بی‌بو)، از عموم شهروندان درخواست کرد تا با جدیت نکات ایمنی همچون بررسی دوره‌ای و بازبینی وسایل گرمایشی مانند بخاری‌ها و آبگرمکن‌ها توسط متخصص سرویس و اطمینان از فضای خانه و محل استفاده از وسایل گرمایشی دارای تهویه مناسب و جریان هوای کافی را رعایت کنند تا از تکرار چنین حوادث دلخراشی جلوگیری شود.

 

 

برچسب ها: کردستان ، گازگزفتگی ، حوادث گاز
