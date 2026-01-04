باشگاه خبرنگاران جوان- کیومرث سفیدی با تأکید بر نقش گردشگری پایدار گفت: گردشگری طبیعی با رویکردی پایدار میتواند بهعنوان ابزاری مؤثر در افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزشهای محیطزیستی و حفظ و صیانت از محیط زیست طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.
او با اشاره به اینکه گردشگری بهعنوان یکی از محورهای اصلی توسعه استان در شورای برنامهریزی به تصویب رسیده است، افزود: ضروری است مسئولان و متولیان حوزه گردشگری، حفاظت پایدار از عرصههای طبیعی استان را در قالب گردشگری طبیعی هدفمند و طراحی اکوتورها مدنظر قرار دهند تا علاوه بر حفاظت از محیط زیست، فرهنگها و هویت بومی مناطق مختلف استان نیز حفظ شود.
رویداد بینالمللی گردشگری زمستانی استان اردبیل، در صورت فراهم بودن شرایط جوی مناسب، از ۲۵ تا ۲۷ دیماه و با محوریت ورزشهای زمستانی و اسکی برگزار خواهد شد.
منبع: محیط زیست