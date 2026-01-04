بلومبرگ به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ممکن است پس از ربوده شدن رئیس جمهور نیکولاس مادورو، نقش رهبری را در دولت ونزوئلا بر عهده بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بلومبرگ گزارش داد: «یک مقام آمریکایی اظهار داشت که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، که در طول دوران کاری خود منتقد سرسخت مادورو و سلف او هوگو چاوز بوده است، نقش رهبری را در دولت بر عهده خواهد گرفت.»

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز شنبه قول داد که به مردم ونزوئلا توجه خواهد شد و این کشور رهبری مناسبی را دریافت خواهد کرد. وی افزود که واشنگتن در حال حاضر در حال تشکیل تیمی برای به دست گرفتن دولت موقت ونزوئلا است.

اوایل روز شنبه، نیرو‌های آمریکایی حملات هوایی علیه این کشور نفت‌خیز انجام دادند و رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو و همسرش را ربودند. هر دو به ایالات متحده منتقل شده و به اتهام توطئه برای قاچاق مواد مخدر محاکمه شدند؛ اتهاماتی که مادورو مدت‌ها آن را رد کرده است.

در یک کنفرانس خبری، از ترامپ پرسیده شد که آیا با ماچادو در تماس است و آیا او را پس از دستگیری مادورو رهبر قابل قبولی می‌داند یا خیر.

ترامپ پاسخ داد: «فکر می‌کنم برای او بسیار سخت باشد که رهبر شود. او هیچ حمایت یا احترامی در کشور ندارد. او زن بسیار خوبی است، اما احترام ندارد.»

ماچادو، نماینده سابق کنگره که سال‌ها با دولت آمریکا در تماس بوده، قبلاً اعتراضات ضد دولتی را رهبری کرده و مادورو را متهم به «تصرف غیرقانونی قدرت» در انتخابات ۲۰۲۴ کرده بود. او از تصدی مناصب دولتی منع شد، زیرا مقامات او را به حمایت از تحریم‌های خارجی و درخواست مداخله نظامی آمریکا متهم کردند.

در دسامبر گذشته، ماچادو به دلیل «مبارزه برای دستیابی به انتقال عادلانه و مسالمت‌آمیز از دیکتاتوری به دموکراسی»، جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.

منبع: نووستی

برچسب ها: مارکو روبیو ، حمله به ونزوئلا
خبرهای مرتبط
دستگیری نیکلاس مادورو توسط آمریکا: تردید‌ها درباره آینده دولت ونزوئلا
با وجود حمایت از آمریکا، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا مورد تایید ترامپ نیست
استارلینک به ونزوئلا خدمات رایگان ارتباطی ارائه می‌دهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۱۴ دی ۱۴۰۴
الان بهترین موقع هست که ایران بحرین رو به خاک خودش برگردونه
۲
۸
پاسخ دادن
ادعای نیویورک تایمز: ترامپ به مادورو پیشنهاد تبعید مجلل در ترکیه داده بود
موج اعتراضات جهانی علیه حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا + تصاویر
احتمال بازگشایی قریب‌الوقوع گذرگاه رفح و اداره آن توسط تشکیلات خودگردان فلسطین
معاون مادورو ممکن است بهای سنگینی بپردازد
اسپانیا نقض قوانین بین‌المللی در ونزوئلا را «به شدت» محکوم کرد
وزیر خارجه آمریکا: ونزوئلا خاورمیانه نیست، ماموریت ما در آن متفاوت است
تحولات ونزوئلا ترس از ضمیمه شدن گرینلند را زنده کرده است
وزیر دفاع ونزوئلا: ارتش برای «مقابله با تجاوز امپریالیستی» به حالت آماده‌باش درآمده است
روبیو: تحریم‌های نفتی ونزوئلا فعلا لغو نمی‌شود
انتقاد تند سناتور آمریکایی از کاخ سفید: عملیات ونزوئلا خدمت به دوستان ترامپ بود
آخرین اخبار
وزیر خارجه ونزوئلا: نقاب‌ها افتاده؛ آمریکا فقط به منابع ما چشم دارد
بیانیه کشور‌های آمریکای لاتین در رد دخالت خارجی آمریکا
معاون مادورو ممکن است بهای سنگینی بپردازد
مقامات رژیم صهیونیستی و دولت موقت سوریه این هفته در پاریس دیدار می‌کنند
موج اعتراضات جهانی علیه حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا + تصاویر
وزیر دفاع ونزوئلا: ارتش برای «مقابله با تجاوز امپریالیستی» به حالت آماده‌باش درآمده است
احتمال بازگشایی قریب‌الوقوع گذرگاه رفح و اداره آن توسط تشکیلات خودگردان فلسطین
انتقاد تند سناتور آمریکایی از کاخ سفید: عملیات ونزوئلا خدمت به دوستان ترامپ بود
وزیر خارجه آمریکا: ونزوئلا خاورمیانه نیست، ماموریت ما در آن متفاوت است
روبیو: تحریم‌های نفتی ونزوئلا فعلا لغو نمی‌شود
ادعای نیویورک تایمز: ترامپ به مادورو پیشنهاد تبعید مجلل در ترکیه داده بود
اسپانیا نقض قوانین بین‌المللی در ونزوئلا را «به شدت» محکوم کرد
تحولات ونزوئلا ترس از ضمیمه شدن گرینلند را زنده کرده است
پاپ لئو خواستار حفظ استقلال ونزوئلا شد
کره شمالی: حملات آمریکا به ونزوئلا «نقض آشکار حاکمیت ملی» است
چین خواستار آزادی «فوری» مادورو از سوی آمریکا شد
دلار، نفت یا دموکراسی؛ آمریکا در ونزوئلا به دنبال چیست؟
بلومبرگ: روبیو ممکن است پس از ربوده شدن مادورو، رهبری ونزوئلا را بر عهده بگیرد
شلیک موشک‌های کره شمالی همزمان با سفر رئیس‌جمهور کره جنوبی به چین
دستگیری نیکلاس مادورو توسط آمریکا: تردید‌ها درباره آینده دولت ونزوئلا
رئیس جمهور کره جنوبی، برای دیدار رسمی وارد پکن شد
اسرائیل شهردار نیویورک را به یهودستیزی متهم کرد
با وجود حمایت از آمریکا، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا مورد تایید ترامپ نیست
استارلینک به ونزوئلا خدمات رایگان ارتباطی ارائه می‌دهد
فرمانِ آشوب از مبدأ تل‌آویو
حداقل ۴۰ نفر در حمله آمریکا به ونزوئلا جان باختند
کامالا هریس و دموکرات‌ها: عملیات ربایش مادورو «غیرقانونی و خطرناک» است
دلسی رودریگز، رهبر فعلی ونزوئلا و معاون مادورو کیست؟
روایت اسرائیل هیوم از عملیات شبانه آمریکا در ونزوئلا: ربایش مادورو با هماهنگی دلتا فورس و سیا
گفته می‌شود رئیس‌جمهور ونزوئلا اکنون در زندان نیویورک است+ فیلم