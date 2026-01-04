بلومبرگ به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ممکن است پس از ربوده شدن رئیس جمهور نیکولاس مادورو، نقش رهبری را در دولت ونزوئلا بر عهده بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بلومبرگ گزارش داد: «یک مقام آمریکایی اظهار داشت که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، که در طول دوران کاری خود منتقد سرسخت مادورو و سلف او هوگو چاوز بوده است، نقش رهبری را در دولت بر عهده خواهد گرفت.»

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز شنبه قول داد که به مردم ونزوئلا توجه خواهد شد و این کشور رهبری مناسبی را دریافت خواهد کرد. وی افزود که واشنگتن در حال حاضر در حال تشکیل تیمی برای به دست گرفتن دولت موقت ونزوئلا است.

اوایل روز شنبه، نیرو‌های آمریکایی حملات هوایی علیه این کشور نفت‌خیز انجام دادند و رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو و همسرش را ربودند. هر دو به ایالات متحده منتقل شده و به اتهام توطئه برای قاچاق مواد مخدر محاکمه شدند؛ اتهاماتی که مادورو مدت‌ها آن را رد کرده است.

در یک کنفرانس خبری، از ترامپ پرسیده شد که آیا با ماچادو در تماس است و آیا او را پس از دستگیری مادورو رهبر قابل قبولی می‌داند یا خیر.

ترامپ پاسخ داد: «فکر می‌کنم برای او بسیار سخت باشد که رهبر شود. او هیچ حمایت یا احترامی در کشور ندارد. او زن بسیار خوبی است، اما احترام ندارد.»

ماچادو، نماینده سابق کنگره که سال‌ها با دولت آمریکا در تماس بوده، قبلاً اعتراضات ضد دولتی را رهبری کرده و مادورو را متهم به «تصرف غیرقانونی قدرت» در انتخابات ۲۰۲۴ کرده بود. او از تصدی مناصب دولتی منع شد، زیرا مقامات او را به حمایت از تحریم‌های خارجی و درخواست مداخله نظامی آمریکا متهم کردند.

در دسامبر گذشته، ماچادو به دلیل «مبارزه برای دستیابی به انتقال عادلانه و مسالمت‌آمیز از دیکتاتوری به دموکراسی»، جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.

منبع: نووستی