باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی مدیریت شهری و با هدف توسعه مشاغل خانگی، بازارچه دائمی خوداشتغالی ویژه بانوان کارآفرین در مجموعه حیدریان این منطقه راه‌اندازی و فعال شده است.

این بازارچه بستری مناسب برای عرضه مستقیم محصولات تولیدی بانوان فراهم کرده و شامل تولیدات متنوعی از جمله صنایع‌دستی، محصولات خوراکی خانگی و انواع پوشاک است که بدون واسطه در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

بازارچه دائمی خوداشتغالی بانوان همه‌روزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۰ شب پذیرای شهروندان بوده و نقش مؤثری در حمایت از تولید داخلی، تقویت اقتصاد خانواده‌ها و ایجاد فرصت‌های پایدار اقتصادی ایفا می‌کند.

این اقدام بخشی از برنامه‌های شهرداری منطقه ۱۰ در راستای حمایت از کسب‌وکار‌های خرد، توسعه خوداشتغالی و ارتقای معیشت خانوار‌ها به شمار می‌رود.