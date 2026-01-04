باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
واکنش به پیام ترامپ + فیلم

اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه «در صورت حمله به معترضان، به کمک آنها خواهیم آمد» با موجی از واکنش کاربران خارجی روبه‌رو شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیام دونالد ترامپ به ایران با واکنش کاربران خارجی همراه شده است.

این پیام هدف اصلی او را پروژه های ناتمام موسوم به صلح اش و رفتار او با معترضان آمریکایی را یادآوری می‌کند.

 

به خداوندی خدا قسم آمریکا و رژیم جعلی نه نگران دمکراسی در جهان هستند نه ارزشی برای انسان و انسانیت قائلند نه نگران مشکلات مردم جهان هستند ، آنها فقط دنبال یک چیز هستند پول و منابع نفتی و گازی و فلزات گران قیمت آن هم فقط برای سرمایه داران و کارتل ها و حاکمیت مطلق بر جهان ، والسلام
