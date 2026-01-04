واکنش به پیام ترامپ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u06cc\u0627\u0645 \u062f\u0648\u0646\u0627\u0644\u062f \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0627\u06cc\u0646 \u067e\u06cc\u0627\u0645 \u0647\u062f\u0641 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0627\u0648 \u0631\u0627 \u067e\u0631\u0648\u0698\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0646\u0627\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0645\u0648\u0633\u0648\u0645 \u0628\u0647 \u0635\u0644\u062d \u0627\u0634 \u0648 \u0631\u0641\u062a\u0627\u0631 \u0627\u0648 \u0628\u0627 \u0645\u0639\u062a\u0631\u0636\u0627\u0646 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0627 \u06cc\u0627\u062f\u0622\u0648\u0631\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n