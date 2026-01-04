هر معتکف یک سفیر مسجد

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ آیت الله فلاحتی،نماینده ولی‌فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در گفتگو با خبرنگار ما با تأکید بر اهمیت حیاتی اعتکاف در شرایط کنونی جامعه، آن را فراتر از یک آیین عبادی صرف، فرصتی تمدنی برای بازسازی ارتباط مستحکم جامعه با نهاد مسجد توصیف کرد و اظهار داشت : در دورانی که دشمنان با هجمه‌های گسترده فرهنگی و رسانه‌ای به دنبال ایجاد فاصله میان نسل جوان و ارزش‌های اصیل دینی هستند، بازگشت فعالانه و معنادار نسل جوان به مسجد، کلید گشایش بسیاری از مشکلات فرهنگی، اخلاقی و حتی اجتماعی جامعه است.



نماینده ولی فقیه در گیلان اذعان داشت : اعتکاف، با محوریت سه روز توقف در محضر خداوند، ظرفیت بی‌نظیری برای ایجاد این تحول درونی و اجتماعی دارد.

وی در ادامه به ابتکارات صورت گرفته در برگزاری اعتکاف‌های تخصصی اشاره و خاطر نشان کرد: برای آنکه اثرگذاری اعتکاف دوچندان شود و مفهوم مسجد به همه سطوح جامعه سرایت کند، دیگر بسنده نیست که تنها اعتکاف عمومی برگزار شود. اعتکاف‌های قشری و و گروهی، مانند اعتکاف‌های تخصصی مادر‌–دختری، اعتکاف نوجوانان و دانش‌آموزی، و مهم‌تر از همه، اعتکاف خانوادگی، می‌توانند الگویی موفق در پیوند مجدد خانواده و جامعه با مسجد باشند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان به تبیین برکات این رویکرد جدید اشاره و اظهار داشت: وقتی یک مادر و دختر در کنار هم سه روز در محضر قرآن و دعا قرار می‌گیرند، نه تنها رابطه ایمانی‌شان تعمیق می‌شود، بلکه این حس معنویت به محیط خانه همو منتقل می‌ شود.

وی اضافه کرد : اعتکاف نوجوانان نیز به طور مستقیم، شور جوانی و انرژی سرشار این قشر را در مسیر صحیح هدایت می‌کند و از انحراف و آسیب‌های فضای مجازی بازمی‌دارد،و اثرات تربیتی و اجتماعی این نوع اعتکاف‌ها، عمقی چندین برابر اعتکاف‌های سنتی خواهد داشت.

امام جمعه رشت خاطر نشان کرد: باید درک کنیم که اعتکاف نباید به یک برنامه صرفاً فردی و عبادی تقلیل یابد.

وی اضافه کرد: مسجد باید مدرسه، کانون نشاط اجتماعی و پایگاه فرهنگی محله باشد،‌ لذا، هدف نهایی ما از این ایام، تبدیل شدن اعتکاف به یک حرکت فرهنگی مستمر برای جذب حداکثری نسل جوان و تربیت نسلی مؤمن، متعهد، مسئولیت‌پذیر و آماده برای نقش‌آفرینی در جامعه است.

نماینده ولی فقیه درگیلان در پایان اظهار داشت : اگر بتوانیم هر معتکف را به یک سفیر مسجد در محیط خانواده و محل کار تبدیل کنیم، به هدف اصلی دست یافته‌ایم.