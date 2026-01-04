تأکید معاون وزیر تعاون بر لزوم ارتقای جایگاه مسکن کارگری هرمزگان

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - یعقوب رستمی مالخلیفه امروز یکشنبه ۱۴ دیماه در آیین افتتاح پروژه ۲۴۴ واحدی مجتمع مسکونی «نیلگون» که با حضور محمد آشوریتازیانی استاندار هرمزگان و کیامرث برخورداری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد، با قدردانی از حمایتهای مدیریت استان اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ درصد جابهجایی مسافر در حوزه دریایی از طریق تعاونیها انجام میشود که نشاندهنده نقش پررنگ بخش تعاون در اقتصاد استان است.
وی با بیان اینکه تعاون میتواند راهکاری مؤثر برای عبور از شرایط اقتصادی کنونی باشد، افزود: با تجمیع آوردههای مردمی و مدیریت حرفهای در قالب تعاونیها، امکان ایجاد فرصتهای پایدار درآمدزایی در سطح استان و حتی کشور فراهم میشود. هرمزگان همچنین ظرفیت بالایی برای ایفای نقش مؤثر در حوزه گردشگری و درمان بیماران کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد.
معاون امور تعاون وزارت کار با اشاره به رویکرد توسعهمحور استاندار هرمزگان گفت: حمایتهای مدیریت استان فرصت مناسبی برای گسترش فعالیت تعاونیها و کمک به تحقق برنامههای کلان توسعهای هرمزگان فراهم کرده است.
رستمی مالخلیفه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مرزنشینان تصریح کرد: با وجود برخی محدودیتهای مالیاتی، تلاش شده با همراهی استان، فعالیتهای وارداتی در قالب تعاونیها ساماندهی شود تا منافع آن بهطور مستقیم نصیب مردم مناطق مرزی شود.
وی با تأکید بر اولویت مسکن کارگری خاطرنشان کرد: مسکن کارگران از سیاستهای محوری دولت است و با همکاری وزارت راه و شهرسازی، کارگران واجد شرایط میتوانند از زمین دولتی بهرهمند شوند و سایر متقاضیان نیز از زمینهای اقساطی در قالب تعاونیها، شرکتهای خصوصی یا تعاونیهای متعارف استفاده خواهند کرد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: کارفرمایان میتوانند با تأمین هزینههای زیرساختی، از زمینهای وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحدهای مسکونی سازمانی بهره بگیرند تا بخشی از مشکل مسکن کارگران فاقد مسکن برطرف شود.
در ادامه این آیین، محمد آشوریتازیانی استاندار هرمزگان با بیان اینکه تعاونیهای موفق مسکن نتیجه آموزش، مهارتافزایی و برنامهریزی دقیق هستند، گفت: پروژههایی که با اتکا به توان تخصصی و مدیریت صحیح اجرا میشوند، میتوانند در زمان مقرر به نتیجه برسند و اعتماد عمومی به بخش تعاون را تقویت کنند.
وی با اشاره به تجربه موفق تعاونی مسکن مجری این پروژه اظهار کرد: این تعاونی از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده و امروز بهعنوان نمونهای موفق، فرآیند ساخت تا تحویل واحدها را بهطور کامل طی کرده است.
استاندار هرمزگان تأکید کرد: انتقال تجربههای موفق تعاونیها میتواند مسیر ساخت مسکن را کوتاهتر کرده و به افزایش دقت اجرایی و عدالت در دسترسی به مسکن کمک کند.
کیامرث برخورداری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان نیز در این مراسم گفت: پروژه ۲۴۴ واحدی مسکن کارگری در زمینی به مساحت ۲۴ هزار و ۸۰۰ مترمربع و در قالب چهار بلوک ۵۶ واحدی اجرا شده و سهم آورده هر عضو حدود ۲۹۰ میلیون تومان بوده است.
وی افزود: برای این پروژه تا سقف حدود ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی پیشبینی شده و در مجموع با احتساب پروژههای در دست اجرا، تا پایان سال حدود ۶ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی کارگری در هرمزگان ساخته، تکمیل یا به بهرهبرداری خواهد رسید.
برخورداری این میزان ساختوساز را گامی مهم برای تأمین مسکن جامعه کارگری استان و تقویت نقش تعاونیها در توسعه اجتماعی و اقتصادی هرمزگان عنوان کرد.