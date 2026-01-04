دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از شناسایی ۱۵ نوع ماده مخدر و روانگردان جدید در کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  از ستاد مواد مخدر، حسین ذوالفقاری درباره ورود ۸۵ نوع ماده مخدر جدید در ۵ ماه گذشته در سطح جهان و گزارش‌هایی درباره موادی مانند «کپتاگون»، افزود: ظهور مواد مخدر صنعتی در جهان، معمولاً یک فرآیند طولانی را می‌گذراند؛ به این معنا که مخدر تولید و توزیع شده و افراد آن را با اسامی مختلف مصرف می‌کنند، بدون آنکه در ابتدا مشخص باشد که ماهیت مخدر دارد.

ذوالفقاری ادامه داد: به دلیل آنکه این مواد جدید، هنوز در قوانین کشور‌ها جرم‌انگاری نشده‌اند، مشکل جدید به وجود می‌آید؛ در چنین شرایطی حتی اگر مأموران انتظامی این مواد را کشف کنند، به دلیل نبود قانون مشخص برای برخورد، سیستم قضایی با مشکل مواجه می‌شود. راهکار این موضوع، جرم‌انگاری این مواد از طریق مجلس شورای اسلامی است تا برای آنها مجازات تعیین شود و سپس، پلیس و دستگاه قضایی بتوانند برخورد قانونی انجام دهند.

وی با اشاره به پیشنهاد ارائه‌شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: در همین راستا و در تدوین لایحه‌ای جدید به مجلس، پیشنهاد داده‌ایم که پس از اعلام رسمی سازمان بهداشت جهانی مبنی بر مخدر بودن یک ماده، ستاد مبارزه با مواد مخدر بتواند آن را به‌عنوان مخدر غیرقانونی تلقی کند و بر مبنای نوع مخدر‌های هم‌سنخ، امکان تعیین مجازات از سوی قضات فراهم شود. اگر مجلس این لایحه پیشنهادی را تصویب کند، امکان اجرای این روند میسر می‌شود.

به گفته ذوالفقاری، اکنون ۱۵ نوع مواد روانگردان و در مقادیر محدود با نام‌های «بومزای»، «دستمال»، «کروکودیل»، «غبار میمون»، «سورچه»، «قات»، «کمیکال»، «کیت کت»، «اسپایس»، «فلاکا»، «فتانیل»، «ترنک»، «C-B ۲»، «کتامین و بتل کتامین» و «کی-۲» در کشور وجود دارد.

 

برچسب ها: موادمخدر ، اعتیاد
خبرهای مرتبط
فرمانده کل انتظامی کشور:
دستگیری هدفمند لیدر‌های تحریک‌کننده اعتراضات آغاز شده است
تست تراموا در تهران مثبت بود
چمران: با توجه به شرایط موجود همین میزانی که اتوبوس تهیه شده خوب است
چمران: خرید ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برای تهران/ کمبود واگن مترو جدی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۱۴ دی ۱۴۰۴
خسته نباشید!!! پس مرزبانی و پلیس چه کاره هستند که این همه مواد مخدر در کشور وجود دارد ؟؟؟
۴
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۳ ۱۴ دی ۱۴۰۴
عمدا وارد میکنن ک جوونا نابود شن
جزئیات بیشتر از طرح جدید کالابرگ الکترونیک/ اعتبار کالابرگ در صورت عدم استفاده می‌سوزد؟
رادان: والدین مراقب باشند فرزندانشان در تور کشته‌ساز‌ها نیفتند
عبور از مشکلات با همدلی و عقلانیت ممکن است
هوشیاری و همکاری اصناف پشتوانه اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی دولت است
آخرین اخبار
رادان: والدین مراقب باشند فرزندانشان در تور کشته‌ساز‌ها نیفتند
عبور از مشکلات با همدلی و عقلانیت ممکن است
هوشیاری و همکاری اصناف پشتوانه اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی دولت است
جزئیات بیشتر از طرح جدید کالابرگ الکترونیک/ اعتبار کالابرگ در صورت عدم استفاده می‌سوزد؟
شناسایی ۴۰ متهم انتشار اخبار جعلی اغتشاشات اخیر در فضای مجازی
انسجام ملی بزرگ‌ترین سرمایه ایران پس از جنگ ۱۲روزه است
آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های کشور/ ترافیک سنگین در هراز، پردیس-تهران و قزوین-کرج
دستگیری مخل نظم عمومی به ضرب گلوله پلیس
کشته‌سازی ضد انقلاب در رابطه با فوت ساغر اعتمادی دروغ از آب درآمد
دستگیری هدفمند لیدر‌های تحریک‌کننده اعتراضات آغاز شده است
مجسمه والرین به فرودگاه مهرآباد رسید
۱۵ مخدر جدید در کشور شناسایی شد
ضرورت هوشمندسازی جهت کاهش آمار تصادفات رانندگی
راه‌اندازی بازارچه دائمی خوداشتغالی بانوان در منطقه ۱۰
دهیار زیر حکم قصاص
تست تراموا در تهران مثبت بود
آتش‌سوزی در پارکینگ یک ساختمان مسکونی در غرب تهران
فرهادی: اجازه التهاب بازار را نمی‌دهیم
اجرای پایانه شرق با ۹ جبهه کاری در حال پیشرفت است
افتتاح دو مجموعه بزرگ ورزشی در شهرری تا پایان سال
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ دهیاری‌ها ابلاغ شد
میزان مشارکت مردمی سازمان بهزیستی در سال جاری ۳۷ درصد افزایش یافته است
تهران در مسیر میزبانی رویداد‌های بین‌المللی فرهنگی و گردشگری منطقه اکو
برنامه ریزی برای اطلاع رسانی گسترده و تسریع در تحویل کارت‌های هوشمند ملی رسوبی
قرار شوم برای قتل مرد جوان
استاندار تهران وظایف استانداری را با شهرداری اشتباه گرفته است
سامانه شناسایی منابع آلاینده به کجا رسید؟
تداخل مدیریتی؛ بزرگترین مانع شهرداری برای صیانت از بخش حریم
برنامه شهرداری به منظور کاهش تصادفات چیست؟
اعمال قانون بیش از یک میلیون و ۲۱۰هزار موتورسیکلت‌سوار در پاییز امسال در پایتخت